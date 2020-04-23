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23.04.2020 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре потушили пожар в жилом доме

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня утром случился пожар в жилом многоквартирном доме на улице Солнечной. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 09:19.

Первые подразделения приехали к деревянной двухэтажке через четыре минуты, к этому времени уже наблюдалось открытое горение здания, пламя хватило кровлю.

МЧС озвучило статистику погибших при пожарах с 15 марта

"Спасено два человека, эвакуировались 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Проживающих проверяют по спискам органы полиции", - передает пресс-служба МЧС Югры.

На 10.28 пожар локализовали на всей площади строения - это 630 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Местные власти принимаются меры по оказанию помощи жильцам дома.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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