В Тюмени диагностировать COVID-19 будут с помощью компьютерной томографии

Многопрофильный консультативно-диагностический центр в Тюмени начал диагностировать коронавирус с помощью компьютерной томографии. КТ-кабинет по решению департамента здравоохранения временно перепрофилирован на прием пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.

"Это один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики патологий легких, - говорит главврач Дмитрий Бутов. - Можно четко определить: есть поражение легких или нет".

Такой метод диагностики будут вместе с лабораторными исследованиями применять для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

"Все медработники кабинета КТ прошли специальное обучение по диагностике коронавируса", - подчеркнула Татьяна Ситникова, пресс-секретарь клиники.

Чтобы обезопасить медперсонал и пациентов, вход в КТ-кабинет будет отдельным. Также в медучреждении зонировали пространство, чтобы потоки приходящих к врачам людей не пересекались.

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