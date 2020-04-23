Видео: Ямальский музей снял мультфильм про коронавирус

На канале ямальского музейно-выставочного комплекса имени Шемановского в YouTube показали первую часть мультсериала "Как вирус корону нашел". О премьере рассказали в оперштабе Ямала.

Героев мультфильма сотрудники детского центра и сектора визуальных технологий МВК творили из пластилина. Центральным персонажем стал, как вы уже догадались, вирус, который пробует захватить мир и стать королем.

Как отметили в пресс-службе учреждения, художественное произведение будет познавательным. Бороться с инфекцией героям предстоит, используя правила гигиены и другие меры безопасности. Простым языком в мультике рассказывают, как распространяется инфекция.

Финал истории придумают уже ямальские жители: до 28 апреля в соцсетях музея подписчики смогут оставить идеи на тему - как победить вирус. Лучшая история от зрителей будет смонтирована сотрудниками музея к 30 апреля.

Между тем

Военнослужащие штаба Центрального военного округа исполнили песню для строителей инфекционных больниц. Они показали в видеоклипе круглосуточную работу по возведению госпиталей по всей стране.

Ансамбль песни и пляски ЦВО за музыкальную основу взял известную композицию "Сансара" Басты. Девизом к их песне "Сила в единстве" стал разошедшийся по Сети хештег #Мы вместе, который напоминает о важности объединения в трудные минуты.

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