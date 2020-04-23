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23.04.2020 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Челябинская область готова к введению пропускного режима. Система оформления электронных пропусков отработана в тестовом режиме и будет введена немедленно, если того потребует развитие ситуации, сообщил на брифинге в правительстве региона вице-губернатор Виктор Мамин.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Оформить электронный пропуск можно будет через личный кабинет на сайте Госуслуг, на котором уже зарегистрированы 1,7 миллиона жителей Челябинской области, - пояснил Виктор Мамин. - Большого труда это не составит - необходимо указать цель выхода из дома и получить 11-значный пинкод для предъявления представителям правоохранительных органов.

Пропуска потребуется оформлять для передвижения на личном и общественном транспорте по четырем целевым назначениям. Для поездок на работу - на весь срок действия пропускного режима, посещения медучреждений (одноразовый пропуск на восемь часов), смены места самоизоляции (на три часа, но не более двух раз в неделю), либо поездки в личных целях (на три часа, но не более трех раз в неделю).

Вице-губернатор продемонстрировал, как оформить пропуск для поездок на работу, указав в системе адрес проживания, тип и адрес организации, деятельность которой не должна быть приостановлена в связи с режимом повышенной готовности. Система сама откажет в выдаче пропуска, если гражданину было выдано постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции после поездки за границу или несовпадении каких-либо сведений с имеющимся в базе данных. В случае, если у человека нет возможности оформить пропуск через портал Госуслуг, он может обратиться в колл-центры, телефоны которых будут доведены дополнительно после введения ограничений.

- Ваш пин-код можно будет увидеть в личном кабинете, или в электронной почте. На случай, если во время передвижения нет возможности зайти туда с телефона, лучше скопировать его или переписать и носить с собой, - пояснил вице-губернатор. - И отдельно отмечу, что пропуска будут оформляться совершенно бесплатно. Если вам вдруг предложили эту услугу за деньги, следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Для пеших передвижений электронные пропуска не потребуются. Достаточно иметь при себе соответствующие документы, к примеру, удостоверение личности и справку с работы. Однако, если человек сильно отклонился от маршрута и остановлен для проверки в другом районе города, его привлекут к административной ответственности.

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Не понадобятся пропуска в ряде других случаев, к примеру, при вызове скорой помощи, прибытию по повестке в правоохранительные органы, поездке с железнодорожного вокзала или аэропорта домой при наличии проездных документов.

Причем, в зависимости от эпидемиологической ситуации пропускной режим может быть введен на территории отдельно взятого муниципального образования для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Сегодня к этому оказался близок Златоуст, где выявили массовый очаг заражения в городской больнице. Если предпринятые властями меры по его локализации не дадут желаемых результатов, условия карантина в городе могут быть ужесточены.

- Все зависит от общего числа заболевших и имеющейся информации об источниках их заражения, - подытожил вице-губернатор. - Эта информация ежедневно изучается региональным оперативным штабом. И пока ситуация опасений о бесконтрольном распространении вируса на той или иной территории не вызывает, пропускной режим там вводиться не будет.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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