Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что ранее в связи с эпидемиологической ситуацией подобная мера была рассчитана на срок до 30 апреля.

"В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня. Стоит отметить, что внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться будут", - приводятся в сообщении слова представителя Роскомнадзора.

Как следует из приведенных в материале выдержек из письма замглавы Минкомсвязи, ведомство вместе с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочке выплат и заморозке проверок в отношении редакций СМИ. "В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России по поручению кабмина", - отмечается в письме Алексея Волина.

В нем также говорится, что Минкомсвязи направила письма главам субъектов РФ "с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих СМИ".

"По поступающей информации от представителей отрасли, на настоящий момент в 30 регионах РФ газеты и журналы выходят без перебоев. Полагаем, что их примеру могут последовать и другие субъекты РФ", - подчеркивается в письме.