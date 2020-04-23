Роспатент ускорит рассмотрение заявок на изобретения для борьбы с вирусами

Роспатент запускает проект приоритетного рассмотрения заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Об этом говорится в сообщении пресс-службы патентного ведомства.

"Заявки на патенты являются самым важным источником информации для исследователей и бизнеса, позволяя ознакомиться с результатами новейших разработок и инноваций задолго до того момента, когда продукт впервые появится на рынке, - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Григория Ивлиева. - Предоставление медицинскому сообществу быстрого доступа к такой информации, обмен данными с мировыми патентными ведомствами позволит консолидировать международные усилия по борьбе с вирусной инфекцией".

Как подчеркнули в патентном ведомстве, приоритетное рассмотрение заявок не требует дополнительной платы с разработчиков. Уточняется, что первый документ экспертизы по существу будет направлен заявителю до истечения двух месяцев после даты завершения формальной экспертизы. В документе также перечислены области, в которых ускоренное рассмотрение будет применяться автоматически ко всем поданным и подаваемым заявкам. В частности, речь идет о таких направлениях, как противовирусные лекарственные средства, диагностика вирусных заболеваний (в том числе, диагностические тест-системы), медицинские изделия (в том числе, аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляторы, интубационные трубки), средства защиты (в том числе, медицинские маски, респираторы, защитные костюмы), стерилизующие и дезинфицирующие средства.