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23.04.2020 23:02
Рубрика: Экономика

Столик на двоих

Роспотребнадзор расписал поэтапное открытие общепита
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
Пока действует режим самоизоляции, кафе и рестораны продолжат готовить блюда только навынос. Когда ограничительные меры будут сняты, сначала следует открывать небольшие заведения площадью до 50 квадратных метров, рекомендует Роспотребнадзор.

При этом в зале должно быть не более пяти столиков на одно-два посадочных места, а расстояние между ними - не менее метра. Массовые мероприятия в заведениях общепита при этом останутся под запретом. Посуда должна будет проходить обязательную дезинфекцию.

Фото: iStock
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На следующем этапе, при еще большем улучшении эпидемиологической ситуации, предприятия общественного питания смогут открыть залы с 20 посадочными местами. Но столики опять же должны быть только на двоих и не менее чем в метре друг от друга. Однако уже допускаются массовые мероприятия, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Полностью в штатный режим кафе и рестораны смогут вернуться, когда в конкретном регионе будет зафиксировано отсутствие COVID-19, а в стране продолжится снижение заболеваемости.

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