При этом в зале должно быть не более пяти столиков на одно-два посадочных места, а расстояние между ними - не менее метра. Массовые мероприятия в заведениях общепита при этом останутся под запретом. Посуда должна будет проходить обязательную дезинфекцию.

На следующем этапе, при еще большем улучшении эпидемиологической ситуации, предприятия общественного питания смогут открыть залы с 20 посадочными местами. Но столики опять же должны быть только на двоих и не менее чем в метре друг от друга. Однако уже допускаются массовые мероприятия, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Полностью в штатный режим кафе и рестораны смогут вернуться, когда в конкретном регионе будет зафиксировано отсутствие COVID-19, а в стране продолжится снижение заболеваемости.