Роспотребнадзор: Дети заразны коронавирусом дольше взрослых

Дети остаются источником заражения коронавирусной инфекцией дольше, чем взрослые.

"Перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции", - приводит ТАСС слова замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова.

По словам профессора, самыми уязвимыми перед COVID-19 являются дети в возрасте 6-7 лет. Особенно - с так называемой сопутствующей патологией. "Те случаи, которые описаны к настоящему моменту, закончившиеся летально, к сожалению, это те категории детей, которые относятся к группе, требующей и в повседневной жизни пристального внимания", - сказал ученый.

По официальным данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения. Из них 513 закончились летальными исходами.