Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19

При покупке антисептика необходимо обращать внимание на следующее: сколько спирта содержится в нем (должно быть не менее 60-80 процентов), и сколько времени его нужно втирать в кожу. Для этого нужно внимательно изучить инструкцию.

Например, средства только с антибактериальным действием будут малоэффективны в период распространения вирусных заболеваний. Лучше приобрести кожный антисептик с широким спектром действия, имеющий в своем составе изопропиловый или этиловый спирт.

Также специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на время. Во многих случаях потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно. Поэтому лучше не торопиться. Оптимальное время - 30 секунд.

В зависимости от состава может потребоваться разное количество средства для однократной обработки рук. Не забывайте про кожу между пальцами. В инструкциях к некоторым антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды, чтобы убить все вирусы.