Россияне назвали признаки хорошей экологии

Чистые воздух и вода, а также отсутствие мусора на улицах являются для россиян признаками хорошей экологии. Об этом они рассказали в опросе аналитического центра НАФИ, который есть в распоряжении RT.

Чистый воздух - главный показатель хорошей экологической обстановки. Так ответили 51 процент респондентов. Чаще всего такой ответ выбирали жители городов-миллионников, а также люди старше 45 лет.

19 процентов опрошенных считают, что главное - чистая вода. 17 процентов выбрали чистоту окружающей среды, а 10 процентов - отсутствие мусорных свалок. При этом в аналитики отмечают, что этим вариантам ответа чаще отдают предпочтение респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет из 50 регионов России. В НАФИ пояснили, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.