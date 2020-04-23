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Рубрика: Экономика

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Текст: Елена Манукиян
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir. Он привел исследования, проведенные совместно с компанией BCG, согласно которым сократить свои расходы в ближайшее время планируют все возрастные группы, причем "миллениалы" в большей степени, чем поколения "Z" и "бэби-бумеры".
Фото: Istock
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Так, по данным центра Romir, из-за опасений россиян, связанных со здоровьем и финансовым положением, резко снизилось количество покупок в торговых центрах и стрит-ритейлах. Большинство теперь предпочитают тратить деньги в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товар через интернет, поскольку считают это менее опасным в период пандемии. Онлайн россияне покупают преимущественно еду. На ближайшие 6 месяцев треть респондентов отказались от приобретения мебели и бытовой техники, несмотря на то, что планировали эти покупки. Почти половина опрошенных отложили крупные траты на новый автомобиль, в том числе из-за неготовности брать кредит на такую серьезную покупку. Но больше всего, как показало исследование, спрос среди россиян упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).

Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен. Причем, москвичи гораздо серьезнее настроены ограничить свои траты, чем жители регионов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В то же время, эксперты Romir отмечают, что по пяти направлениям ожидается повышение потребительских расходов россиян: это - коммунальные и мобильные услуги, домашний WI-FI, безрецептурные лекарства, свежие продукты. Топ-5 "растущих" категорий практически одинаковый по всем возрастным группам.

Потребительские настроения россиян более оптимистичны, чем у жителей Европы и США, которые планируют экономить больше в среднем на 1-3%, отмечает Romir. Так, американцы рассчитывают сократить свои расходы на путешествия, одежду, игрушки, табак, общественный транспорт, бытовую электронику. Итальянцы готовы отказаться от всех предметов роскоши, посещения ресторанов, общественного транспорта и даже передвижения на автомобиле, но потратиться на медицинские услуги, которые в Италии платные.

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