РСПП попросил премьера поддержать закон "О цифровых финансовых активах"

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 23 апреля направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать принятие закона "О цифровых финансовых активах".

В письме, которое подписали глава РСПП Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, президент "Норникеля" Владимир Потанин отмечается, что в период пандемии коронавируса бизнес "вынужденно и массово обратился к возможностям цифровизации" и этот тренд "не должен быть утерян".

Цифровые финансовые активы - это права на реальные товары/услуги, выраженные в цифровом виде - учет и обращение которых возможны только путем внесения или изменения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Их использование, уверены в РСПП, существенно улучшит положение дел с дебиторской задолженностью, важной для малого и среднего бизнеса. Кроме того, возможность выпуска цифровых финансовых инструментов "упростит доступ бизнеса к рынку долгового капитала, что увеличит шансы экономики на постепенное и устойчивое восстановление после разрушительного воздействия пандемии".

По мнению экспертов, принятие закона действительно необходимо для развития экономики. "Ввод в оборот цифровых активов не только упростит транзакции, но и даст государству механизм поддержки граждан, если им по каким-то причинам не могут выплатить деньги", - считает финдиректор Qiwi Blockchain Teсhnologies и руководитель первого в России криптоинвестбанка Hash Яков Баринский. В свою очередь Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) заявил, что "в условиях таких валютных дисбалансов, как сегодня, глупо не использовать возможности цифровых активов". "Крупным игрокам, готовым токенизировать свои активы и продукцию, этот законопроект поможет сформировать цифровую сеть с клиентами и подрядчиками", - резюмировал член экспертного совета "Агентства стратегических инициатив" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект по ЦФО находится в высокой степени готовности для второго чтения, сейчас там "дошлифовываются детали и формулировки".

Александр Шохин надеется, что правительство выскажет свою позицию по этому вопросу уже на этой неделе. Ведь изначально законопроект был согласован ЦБ, Правительством РФ и всеми заинтересованными сторонами. "Сейчас нужно фактически только организационное решение, чтобы запустить процесс рассмотрения", - заявил глава РСПП, - Надо думать о завтрашнем дне, учитывая, что кризис - это новые возможности".