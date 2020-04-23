Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

15.1. Ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой корона-вирусной инфекцией (2019-nCoV).

15.2. До 24 апреля 2020 года создать механизированные бригады с привлечением коммунальных служб для отчистки загрязненных мусором территорий, санитарной обработки поверхностей в общественных местах и поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе детских, спортивных площадок, остановочных пунктов, скамеек (лавок).

15.3. До 20 мая 2020 года организовать санитарную очистку территорий муниципальных образований.".

1.2. Пункты 16-22 считать пунктами 18-24 соответственно.

1.3. Дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

"16. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

16.1. До 20 мая 2020 года обеспечить санитарную очистку территории, зданий и (или) помещений, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании.

16.2. При отсутствии письменного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором до 30 апреля 2020 года подать заявку на безвозмездный вывоз до 20 мая 2020 года мусора (твердых коммунальных отходов) с указанием следующей информации:

а) реквизиты потребителя:

для юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, фактический адрес, банковские реквизиты;

для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, банковские реквизиты;

6) наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого имущества;

в) сведения о виде осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности.

К заявке приложить следующие документы:

- копию документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или)

пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком;

- сведения о количестве работников.

17. До 20 мая 2020 года региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечить безвозмездный вывоз мусора согласно представленным заявкам, указанным в подпункте 16.2 настоящего указа.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







