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23 апреля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 23 апреля 2020 года № 323-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

приложение № 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для садово-огородной техники, семена, саженцы, рассада (выращивание рассады), удобрения, уход за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу 24 апреля 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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