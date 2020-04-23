Постановление правительства Саратовской области от 23 апреля 2020 года № 323-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:
приложение № 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33. Садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для садово-огородной техники, семена, саженцы, рассада (выращивание рассады), удобрения, уход за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов.".
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу 24 апреля 2020 года.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин
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