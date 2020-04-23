Счетная палата предложила изменить условия получения регионами дотаций

Соглашения о получении дотаций, которые федеральный центр распределяет для сокращения разрыва между самыми бедными и самыми богатыми регионами, пока не помогли снизить зависимость дотационных регионов от центра (сейчас их 72). К такому выводу пришла Счетная палата, рассказала "РГ" аудитор СП Светлана Орлова. В результате регионы сталкиваются с нехваткой денег на выполнение своих основных полномочий.

Речь идет о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности. Если упрощенно, они призваны сократить разницу между налоговыми доходами на одного жителя в регионе и среднероссийским уровнем (с учетом факторов, влияющих на стоимость государственных и муниципальных услуг в том или ином субъекте Федерации). Чем больше появляется предприятий, которые платят налоги, тем выше бюджетная обеспеченность региона.

На 2020 год дотации на выравнивание составляют примерно четверть всех запланированных по состоянию на 1 апреля трансфертов регионам (717,9 млрд рублей). В 2018 году 73 региона получили в виде таких дотаций 644,5 млрд рублей (31,5% всех межбюджетных трансфертов), в 2019 году дотационных регионов стало 72, а объем дотаций вырос до 675,3 млрд (28,3%).

Как отмечает Светлана Орлова, по итогам 2018 года уровень дотационности вырос в 51 субъекте РФ, из них 10 и в 2017, и в 2018 годах допускали неисполнение обязательств по соглашениям (например, не смогли до нужного уровня повысить зарплаты бюджетникам), еще 30 допустили неисполнение по итогам одного из этих лет. Например, в 2018 году нормативы по расходам на органы власти превысили Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хабаровский край, Новосибирская и Магаданская области. Выполнили все обязательства только 11 субъектов РФ. За невыполнение очень жестко спрашивает Минфин, сокращая дотации, а власти регионов не могут, например, повысить зарплаты в органах власти, если не уложились в обязательства, под которые были даны дотации, поясняет Светлана Орлова.

"Исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, должно оказывать влияние на изменение уровня дотационности субъектов, но в 2017-2018 годах эта зависимость явно не прослеживается, на что мы указали правительству", - говорит Орлова. Счетная палата подготовила доклад о результатах своей оценки и в письме правительству предложила рассмотреть вопрос о том, нужно ли заключать такие соглашения в будущем с регионами, за исключением высокодотационных (к ним сейчас относятся Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Чечня, Камчатский край).

Первый замминистра финансов Леонид Горнин, напротив, указывает, что число высокодотационных регионов с 2017 года сократилось с 8 до 6, число регионов с расчетной бюджетной обеспеченностью выше единицы (среднероссийского уровня) увеличилось с 13 до 17, а доля дотаций в собственных доходах консолидированных бюджетов регионов имеет тренд к снижению (позиция Минфина приведена в бюллетене Счетной палаты).

По итогам этого года из-за распространения коронавирусной инфекции очень многие регионы не смогут исполнить принятые по соглашениям о дотациях обязательства, считает Светлана Орлова. Может потребоваться дальнейшая "настройка" методики распределения дотаций (впрочем, она идет постоянно, лишь в 2012 году методика не менялась), но сейчас это важно делать максимально аккуратно, подчеркивает она.

Счетная палата также предложила публиковать соглашения о дотациях и отчетность об исполнении обязательств, которые они предусматривают. Поручение об этом вице-премьер Марат Хуснуллин дал Минфину 27 марта. "Люди, бизнес должны видеть - или региональные власти покупают дорогие машины и повышают себе зарплату, или выполняют свои прямые обязательства", - подчеркнула Орлова.