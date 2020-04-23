Румас считает сбалансированной внешнюю торговлю Беларуси

В кризисных условиях пандемии коронавируса белорусское правительство, по словам премьер-министра, делает основной упор на развитие внутренних отраслей экономики. Об этом Сергей Румас заявил 23 апреля на совещании у главы государства, которое было посвящено мерам по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы страны.

Прежде всего, премьер обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны. Он привел показатели работы своих коллег, уточнив, в частности, что положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца текущего года составило в стране $425 млн.

Признав, что "темп роста ВВП по первому кварталу ниже на один процентный пункт квартального прогноза", на что указал на встрече президент, Румас обратил внимание на тот факт, что он все равно оказался выше всех оценок - и внешних, и внутренних.

Кстати, положительный вклад в формирование ВВП, по его словам, внесли строительная отрасль (106,3%), сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Позитивную оценку дал глава кабинета и работе отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики. Есть плюс, констатировал Румас, и по производству цемента (110%), и по выпуску керамической плитки (102%).

И по всем остальным секторам, по оценке премьера, существует положительная динамика, "кроме нефтянки, которая начала прирастать только с апреля", - резюмировал он.