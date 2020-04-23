Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств

Российские системообразующие предприятия смогут получить в виде кредита на пополнение оборотных средств не более одного миллиарда рублей на срок до одного года по ставке не выше 5% годовых.

На заседании в четверг правительство планирует рассмотреть проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на эту меру поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса и проект постановления с правилами предоставления субсидий банкам, участвующим в программе.

В повестке также значатся изменения в действующую программу беспроцентного кредитования бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Она будет расширена на средние и крупные предприятия, работающие в отраслях из перечня наиболее пострадавших на фоне вируса.