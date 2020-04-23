Ученые пытаются найти способы лечения некоторых симптомов болезни Паркинсона с помощью "сухой иммерсии". Это метод имитации невесомости на Земле, широко используемый в космической медицине.

Уже более трех лет такие исследования проводятся в Институте высоких биомедицинских технологий Петрозаводского госуниверситета под руководством доктора медицинских наук профессора Александра Мейгала. Работают карельские ученые в контакте со специалистами Института медико-биологических проблем РАН (именно там когда-то впервые использовали "сухую иммерсию"), а также Университетом Восточной Финляндии.

Кстати, Александр Юрьевич стал доктором наук в 32 года. И все его научные разработки связаны с нейрофизиологией. Паркинсонизмом он занимается давно, когда еще только начал изучать такое явление, как холодовая дрожь.

При искусственной невесомости человека помещают в специальную ванну: он лежит на плотном "уютном" материале, словно в воде, но без какого-либо контакта с водой. В подобном состоянии не ощущаешь силы тяжести. Это как раз и помогает снижать мышечный тонус.

- У больных паркинсонизмом улучшается структура сердечного ритма и состояние автономной нервной системы в целом, - говорит профессор Мейгал. - Однако в применении метода "сухой иммерсии" есть противопоказания: они связаны с разными заболеваниями, в том числе тромбозами, артериальной гипертензией, онкологией и т.д.

- Мы все больше будем изучать влияние "сухой иммерсии" на организм здорового человека, чтобы лучше понять эффект на человека больного, - подчеркивает Александр Мейгал.