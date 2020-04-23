Собянин: Москва будет наращивать объемы тестирования на коронавирус

Число тестов на коронавирус в Москве будет увеличено на следующей неделе. При этом столица уже входит в число регионов-лидеров по объему исследований. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, количество тестов еще недавно составляло 20 тысяч в сутки, однако на прошлой неделе оно снизилось на 5 тысяч.

"Потому что [расходных материалов для тестов] просто нет в мире", - пояснил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "с трудом заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа расходные материалы", российская столица вновь намерена наращивать объем исследований.

Собянин пояснил, что скрининговым методом будут обследоваться целые группы риска. Кроме того, в первую очередь тестируют врачей, пациентов больниц, сотрудников предприятий непрерывного цикла, транспорта, энергетики.

"Я уверен, что каждую неделю у нас количество тестов будет прибавляться", - заключил мэр.