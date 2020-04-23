Новости

840 человек на борту "Теодора Рузвельта" оказались заражены COVID-19 00:49
Количество кибератак на системы ВОЗ выросло в пять раз 00:38
В ООН прогнозируют проблемы Сирии в связи с коронавирусом 00:12
В Москве скончались 37 человек с коронавирусом 23.04.2020
Собянин: Москва будет наращивать объемы тестирования на коронавирус 23.04.2020
"Союзмультфильм" решил отобрать у японцев Чебурашку 23.04.2020
"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 23.04.2020
В Японии срезали цветы с 3000 кустов роз для борьбы с коронавирусом 23.04.2020
Песков: Официальных инициатив по объявлению амнистии к 75-летию Победы нет 23.04.2020
Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна 23.04.2020
В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ 23.04.2020
Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии 23.04.2020
Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана 23.04.2020
Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения 23.04.2020
Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино 23.04.2020
"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга 23.04.2020
В Новой Москве появится новый промышленный технопарк 23.04.2020
КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите 23.04.2020
Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших 23.04.2020
Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса 23.04.2020
Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая 23.04.2020
В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19 23.04.2020
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 23.04.2020
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 23.04.2020
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный 23.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 23:42
Рубрика: Общество

Собянин: Москва будет наращивать объемы тестирования на коронавирус

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Число тестов на коронавирус в Москве будет увеличено на следующей неделе. При этом столица уже входит в число регионов-лидеров по объему исследований. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, количество тестов еще недавно составляло 20 тысяч в сутки, однако на прошлой неделе оно снизилось на 5 тысяч.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

"Потому что [расходных материалов для тестов] просто нет в мире", - пояснил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "с трудом заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа расходные материалы", российская столица вновь намерена наращивать объем исследований.

Собянин пояснил, что скрининговым методом будут обследоваться целые группы риска. Кроме того, в первую очередь тестируют врачей, пациентов больниц, сотрудников предприятий непрерывного цикла, транспорта, энергетики.

"Я уверен, что каждую неделю у нас количество тестов будет прибавляться", - заключил мэр.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции