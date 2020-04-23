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23.04.2020 12:15
Рубрика: Экономика

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Текст: Марина Трубилина

Объемы сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги с начала эпидемии коронавируса упали на 30-50%. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.

Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев. "Это связано с тем, что субъекты РФ сейчас "напряглись" и составляют свои антикризисные планы. Начинают подрезать инвестиционные программы, финансирование бюджетных учреждений", - пояснил министр.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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После окончания режима самоизоляции, рассчитывают в Минстрое, ситуация с недосбором платежей станет не такой критичной. Хотя уровень платежной дисциплины будет все же меньше того, который был до появления коронавируса.

Кроме того, в тарифах не были учтены расходы на дополнительные меры безопасности и дезинфекционные работы, которые сейчас проводятся в многоквартирных домах. "Это в любом случае выпадающие доходы, которые должны быть возмещены за счет бюджета", - подчеркнул министр.

Ведомство сейчас готовит антикризисный план по поддержке сферы ЖКХ. "Без дополнительной бюджетной поддержки не обойтись, чтобы не допустить серьезных отрицательных последствий", - сказал Якушев.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Регулирование тарифов в ЖКХ

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