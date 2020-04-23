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23.04.2020 15:32
Рубрика: Общество

Стационарные учреждения для пожилых закрыты на карантин в 29 регионах

Текст: Алексей Дуэль
Полностью закрыть стационарные социальные учреждения для пожилых людей и инвалидов решили власти 29 регионов России. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе пресс-конференции.

"Телеграмму с рекомендациями полностью закрыть на карантин социальные учреждения вместе с сотрудниками Минтруда направил регионам 17 апреля, - сообщила Ольга Баталина. - За это время в 29 регионов перевели на такой режим работы все свои учреждения. Еще 46 регионов сделали это частично. Кроме того, 23 субъекта федерации сейчас срочно проводят подготовительные работы, принимают местные нормативные акты, чтобы это сделать".

Всего в России в стационарных социальных учреждениях проживает около 290 тысяч человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как помочь пожилым людям пережить стрессовую ситуацию

Вирус, попавший в интернат, где люди живут довольно скученно, моментально провоцирует вспышку заболевания и бороться с ним очень трудно, объяснила член Центрального штаба ОНФ, автор проекта "Регион заботы" Нюта Федермессер. По ее мнению, сейчас очень важно отправить обитателей интернатов, кого только возможно, домой к родственникам или сотрудникам и волонтерам на сопровождаемое проживание.

"Коронавирус в стационарные учреждения проникает двумя путями: или его заносит сотрудник, который вне работы живет обычной жизнью, ездит в транспорте, ходит в магазины, общается с людьми, поэтому может легко подхватить инфекцию, как это было в Вязьме, или обитатель интерната может подхватить коронавирус, когда его отправляют на лечение в обычную больницу, такие случаи тоже были, - продолжила Ольга Баталина. - Сейчас в стационарах формируются вахтовые бригады, которые остаются вместе с обитателями интернатов 14 дней, а потом, после смены, отправляются домой на самоизоляцию. Естественно, от такой работы освобождаются родители маленьких детей, ухаживающие за пожилыми родственниками - вопрос каждый раз решается индивидуально".

Самая сложная ситуация складывается с обитателями психоневрологических интернатов, заразившихся коронавирусом, уточнила Нюта Федермессер.

"Зачастую они отправляются в инфекционные больницы без назначенных им по основному заболеванию препаратов, кроме того, врачи инфекционных больниц просто не знают, как лечить и общаться с такими пациентами, - сказала Нюта Федермессер. - Сейчас очень важно выработать правила помощи таким пациентам, обеспечить их помощью профессионально обученных волонтеров".

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