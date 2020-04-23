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23.04.2020 13:20
Рубрика: Общество

Состоялся Тайваньско-Российский вебинар по обмену опытом борьбы с COVID-19

Текст: Наталия Ячменникова

Состоялся первый "Тайваньско-Российский вебинар 2020 по обмену опытом по COVID-19", организованный Сеченовским университетом и Главной больницей трёх видов вооружённых сил (Tri-Service General Hospital, TSGH) Тайваня, которая является одним из крупнейших медицинских центров и базой для стажировки студентов-медиков.

Около 40 экспертов и ученых по инфекционным болезням поделились своим опытом в области лечения и профилактики внутрибольничных инфекций. По итогам встречи принято решение о создании платформы для всеобъемлющего диалога по вопросам лечения и профилактики эпидемий.

Сеченовский Университет представляли ректор, академик РАН Петр Глыбочко, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Виктор Фомин, заведующий кафедрой пульмонологии Сергей Авдеев.

Фото: iStock
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От тайваньской стороны с приветственными словами выступили заместитель министра науки и технологий Тайваня Да-Бинь Се (Dar-Bin Shieh), глава Представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Чун-Юн Кэн (Chung-Yung Keng), суперинтендант TSGH, професор Цай Цзянь-Сун (Tsai Chien-Sung).

Открывая мероприятие, Петр Глыбочко рассказал про успешный опыт перепрофилирования университетских клиник в коронавирусные стационары. "Клиническая база Сеченовского Университета одна из первых перепрофилирована в крупнейший в стране госпиталь COVID-19 на 2000 коек. Университетские клиники укомплектованы необходимым оборудованием, обеспечены средствами защиты и лекарственными препаратами. Организованы койки реанимации и интенсивной терапии, созданы "чистые" и "грязные" зоны, установлены санитарные шлюзы. Также на базе вуза работает профильный Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых. Более 700 ординаторов, аспирантов и студентов Сеченовского Университета принимают участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в качестве медицинского персонала и волонтеров", - сообщил он.

Основные доклады были посвящены проблемам университетской клинической больницы в эру коронавируса (COVID-19), лечение коронавирусной инфекционной пневмонии: первому опыты и будущим направлениям в России, опыту лечения SARS-CoV-2, а также организации сестринского ухода за больными COVID-19 в TSGH. Затрагивались и многие другие аспекты.

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