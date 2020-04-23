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23.04.2020 08:44
Рубрика: Спорт

"Спартак" выразил готовность предоставить стадион для борьбы с COVID-19

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" заявил о готовности в случае необходимости предоставить свой домашний стадион для нужд медиков в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал ТАСС генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Ранее об аналогичной готовности сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Но пока до конкретных предложений дело не дошло.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта", - сказал Цорн.

Гендиректор "Спартака" заявил, что стадион московского клуба в Тушине может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.

По состоянию на 22 апреля в России заболели коронавирусом 57 тысяч 999 человек. Из них в Москве почти 32 тысячи.

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