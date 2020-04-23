"Спартак" выразил готовность предоставить стадион для борьбы с COVID-19

Московский "Спартак" заявил о готовности в случае необходимости предоставить свой домашний стадион для нужд медиков в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал ТАСС генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Ранее об аналогичной готовности сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Но пока до конкретных предложений дело не дошло.

"Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта", - сказал Цорн.

Гендиректор "Спартака" заявил, что стадион московского клуба в Тушине может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.

По состоянию на 22 апреля в России заболели коронавирусом 57 тысяч 999 человек. Из них в Москве почти 32 тысячи.