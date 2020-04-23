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23.04.2020 20:50
Рубрика: Общество

Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса

Текст: Руслан Мельников
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Специалисты считают, что распространение коронавируса можно остановить только одним способом - с помощью вакцинации.

Как сообщает Science Alert, пока не известно наверняка, вырабатывается ли надежный иммунитет у переболевших коронавирусом, а если вырабатывается, то как долго он действует.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Назван самый вероятный способ заражения коронавирусом

По словам профессора иммунологии из Марселя Эрика Вивье, для выработки достаточного количества антител против вирусов на основе РНК (а к ним относится и коронавирус, эпидемия которого бушует сейчас по всему миру) требуется около трех недель. Но даже в этом случае полученный иммунитет будет эффективен лишь несколько месяцев.

На вопрос о том, как долго у выздоровевшего пациента с COVID-19 действует иммунитет, исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан честно признался: "У нас нет ответов на этот вопрос, это неизвестно".

Ученые сообщают о случаях повторного заражения коронавирусом. Но директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу считает, что на самом деле вирус не исчезал, а лишь оставался бездействующим и бессимптомным, становясь "хронической инфекции", как, например, герпес.

Более того, некоторые специалисты высказывают мнение о том, что антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут стать причиной обострения заболевания. Также ученые пока не знают, какие антитела более эффективны - вырабатываемые у человека, который тяжело перенес болезнь, или у переболевшего с легкими симптомами, а то и вовсе без них.

Из-за подобных неопределенностей, связанных с коронавирусом, некоторые специалисты не надеются на эффект коллективного иммунитета. "Единственное реальное решение на данный момент - это вакцина", - считает профессор австралийского Университета Кертин Арчи Клементс.

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