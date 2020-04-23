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23.04.2020 02:03
Рубрика: В мире

США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также будет направлено и другим странам. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер снова напомнил, что его страна производит сотни тысяч аппаратов ИВЛ. В среду возможность их поставок Трамп обсудил с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах ИВЛ. "Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим также Испании, Италии", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

Также, выступая перед журналистами, президент заявил, что возможная вторая волна коронавируса в США не будет такой масштабной, как первая. "Это не будет тем, через что мы сейчас проходим". По его словам, нынешний сценарий не повторится даже, если коронавирус наложится на сезонную волну гриппа, что, по расчетам специалистов, может произойти в феврале будущего года, пишет РИА Новости.

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