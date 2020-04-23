Страховое сообщество готово к сложным экономическим условиям

Российские страховщики вместе с некоторыми другими отраслями оказались в эпицентре борьбы с коронавирусом. Более 14 тысяч страховых представителей по всей России встали в один ряд с медиками на передовую линию защиты пациентов.

Также страховщики ОМС оказались прямо задействованы в процессе организации помощи людям, столкнувшимся с рисками заболеть или нуждающимся в консультациях. Мы фиксируем небывалый всплеск таких обращений: их уже более четверти от всех поступивших вопросов. В условиях мобилизации всей медицинской системы оказывается также важно оказать помощь тем людям, которые нуждаются в получении плановой медицинской помощи. Сейчас практически в ручном режиме идет работа с каждым пациентом.

Страховщики оказались крайне мобильными и разработали специальные программы по защите от коронавируса. И если в первые дни запуска таких продуктов встречался в том числе и скепсис, то сейчас на государственном уровне обсуждается возможность введения страховых принципов в обеспечении здоровья специалистов тех или иных отраслей, например строителей.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации отметил важность введения поддерживающих мер для врачей, среди которых и страховая защита, механизмы предоставления которой обсуждаются на всех уровнях власти. Мы со своей стороны выступили с предложением обеспечивать защиту для таких профессий в постоянном режиме, а не только в кризисные этапы, - все возможности для этого у страхового рынка существуют.

Мы видим в проводимой работе серьезную опору в лице нашего регулятора, Банка России, который не только снизил регуляторную нагрузку на бизнес, но и оперативно помогает в решении оперативных задач бизнеса.

Так, благодаря своевременному разъяснению ЦБ неотложные услуги по страхованию смогут быть оказаны в период длинных каникул.

Компании, обеспечивающие исполнение обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, смогли в условиях усиления режима самоизоляции продолжать оказание своих услуг.

По наиболее востребованным видам страхования сохраняется позитивная динамика продаж

При этом со своей стороны страховое сообщество подготовило всю техническую базу для организации этой работы, в частности для тех случаев, когда требуется пропускной режим. Оперативная статистика показывает, что по наиболее востребованным розничными потребителями видам страхования сохраняется позитивная динамика продаж, это доказывает, что населению обеспечен доступ к необходимым услугам.

Очевидно, что отрасль сейчас находится вместе со всей страной не в самом простом положении. Страховщики вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидают некоторых налоговых послаблений, а также возможности получить беспроцентные кредиты для покрытия операционного разрыва, возникающего в условиях удлиненных выходных.

Наши предложения были учтены в письме РСПП, которое было направлено союзом на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В нем говорится, в частности, что поддержку целесообразно оказывать предприятиям, работающим во всех областях экономики. Сейчас же меры поддержки оказываются фактически только предприятиям, входящим в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно письму РСПП председателю правительства Михаилу Мишустину суть предлагаемого РСПП механизма сводится к следующему. Денежные средства предоставляются на условиях беспроцентной целевой ссуды сроком на 3 года с целью осуществления бесперебойной операционной деятельности, выплаты заработной платы работникам, оплаты налогов текущего периода, расчетов по текущим обязательствам перед кредитными организациями. Лимит финансовой поддержки определяется в размере налоговых сборов, уплаченных налогоплательщиками за 2019 год с выделением индивидуальных субсчетов, каждому налогоплательщику. Индивидуальные субсчета открываются в уполномоченных банках, отвечающих установленным критериям.

Получателями субсидии могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели в любой из отраслей экономики, определенной списком Правительственной комиссии. При этом никаких дополнительных ограничений, связанных с обязательным включением в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, быть не должно.

Субсидия предоставляется с целью оплат юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем операционных расходов, необходимых для ведения деятельности, выплаты заработной платы работникам, оплаты налогов текущего периода, расчетов по текущим обязательствам перед кредитными организациями (по нереструктуризированным кредитам, по которым наступают сроки погашения тела кредита и уплаты процентов), при этом контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на уполномоченные банки, у которых есть все необходимые механизмы и ресурсы для осуществления подобного контроля.

Сейчас по теме актуальных мер поддержки мы находимся в диалоге как внутри сообщества, так и с властями и надеемся, что наиболее значимые из них оперативно удастся реализовать.