Новости

В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению 06:35
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ 06:05
В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус 05:36
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа 04:29
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 04:12
В Якутии заведено дело после гибели ребенка в утонувшей машине 03:58
Прокуратура начала проверку вспышки COVID-19 в больнице Владивостока 03:45
Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США 03:26
За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину 02:58
Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США 02:57
Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю 02:50
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США 02:27
США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ 02:03
Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда 01:15
Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств 00:51
Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 00:43
Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов 00:40
Власти Москвы не исключили введения новых ограничений из-за коронавируса 00:27
Роспотребнадзор: Дети заразны коронавирусом дольше взрослых 00:03
Тестирование на авианосце "Теодор Рузвельт" обнаружило 777 зараженных COVID 22.04.2020
В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом 22.04.2020
SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками 22.04.2020
ВОЗ обновила статистику коронавируса в мире 22.04.2020
Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22.04.2020
Уволен замглавы Следственного комитета 22.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 05:32
Рубрика: Экономика

В диалоге с клиентом

Пользователи страховых услуг могут рассчитывать на поддержку
Текст: Кира Камнева
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8143)
Ограничительные меры заставляют страховщиков быть более гибкими и менять условия работы так, чтобы качество и оперативность обслуживания клиентов не пострадали.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru

О том, как рынок развивается в непростых условиях, "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора, главный андеррайтер САК "Энергогарант" Антон Легчилин.

Из-за пандемии большая часть сервисов переведена в удаленный доступ, что еще изменилось в работе компании?

Антон Легчилин: Страхование помогает клиентам сохранять уверенность в завтрашнем дне. Фото: Пресс-служба ПАО "САК "Энергогарант"

Антон Легчилин: Мы, как и вся страна, научились оперативно решать все вопросы и организовывать обслуживание клиентов не только в офисах компании, но и дистанционно. В любом случае, в соответствии с требованиями ЦБ РФ, мы обязаны даже в текущей ситуации обеспечивать клиентам качественное и оперативное обслуживание. Граждане и организации должны иметь возможность продлить действие полиса и/или получить страховое возмещение, несмотря на действующие в стране ограничения. Мы для своих клиентов сейчас готовы гибко подходить к решению любых вопросов, чтобы у них сохранялась уверенность в завтрашнем дне, которую и обеспечивает страхование.

Сейчас ситуация в стране и в каждом регионе меняется так быстро, что мы научились каждый день менять условия работы таким образом, чтобы с одной стороны и действующее законодательство не нарушать, а с другой - гарантировать нашим партнерам и клиентам полное исполнение обязательств. За счет того, что ЭНЕРГОГАРАНТ - это компания федеральная, которая присутствует практически во всех регионах нашей страны, нам в текущей ситуации удается наиболее удобным для клиента образом сочетать и традиционные страховые услуги, и онлайн-сервисы. Это даже сейчас позволяет нам по некоторым направлениям бизнеса приобретать новых клиентов, так как не все компании готовы в период кризиса проявлять необходимые для всех сейчас гибкость и оперативность.

По итогам 2019 года компания вошла в топ-10 по страхованию грузов и имуществу юрлиц. Какая была динамика в прошлом году и какой ожидать в этом?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обязательная страховка автомобиля опять подешевела

Антон Легчилин: Наша компания традиционно сильна по всем видам корпоративного страхования, в том числе по страхованию различных имущественных и грузовых рисков. В прошлом году нам удалось за счет своей оперативной и качественной работы не только сохранить наших действующих клиентов, но и значительно расширить свою клиентскую базу. Первый квартал этого года также закончился вполне успешно, но с учетом текущей экономической ситуации в стране делать прогнозы на этот год очень непросто. Мы, конечно же, надеемся на скорое завершение или хотя бы на разумное смягчение текущих ограничительных мер, которые крайне негативно влияют на всю экономику страны.

За последнее время падение в некоторых секторах экономики очень значительное, соответственно, у граждан также значительно падают доходы. Именно поэтому всем очень важно сейчас, чтобы как можно больше предприятий страны могли бы продолжить работу.

Гибкий подход позволяет по некоторым направлением приобретать новых клиентов

Конечно, работать сейчас возможно только с какими-то разумными и необходимыми в период эпидемии ограничениями, но чем больше в стране работающих предприятий, тем более спокойная обстановка возникает во всех слоях общества и в экономике.

Фиксируете ли вы уже снижение спроса со стороны физических и юридических лиц? Как планируете работать с компаниями, которые оказались в трудном финансовом положении из-за пандемии?

Антон Легчилин: С начала действия ограничительных мер и со стороны юридических, и со стороны физических лиц мы видим падение платежеспособного спроса на любые услуги (в том числе и на страховые). Мы в любом случае оказываем нашим клиентам всю возможную поддержку и готовы предоставлять им соответствующие рассрочки платежей. В диалоге с клиентом мы всегда находим удобное и эффективное решение, но универсальной "таблетки от кризиса" ни у кого нет, и поэтому нам приходится в индивидуальном порядке каждый раз находить наилучшее из возможных решений.

Фото: iStock
Данные о каско теперь можно внести в полис ОСАГО

Компания также традиционно в лидерах по автокаско - какой динамики портфеля ждете в этом году?

Антон Легчилин: Во всем мире страхование каско - это одно из важных составляющих страхового портфеля каждой компании. В начале года мы ожидали по страхованию каско небольшой рост (в несколько процентов), но пока в ситуации, когда, например, в Москве вообще закрыты не только автосалоны, но и автосервисы, нам трудно строить какие-то разумные планы до конца года. Если бы ограничительные меры были бы введены на несколько недель, то, конечно же, до конца года ситуацию можно было бы исправить. При продолжении же действия ограничений на срок более месяца ситуация становится уже достаточно труднопредсказуемой.

Как развивается сегмент ДМС? Ожидаете ли снижения спроса со стороны компаний?

Антон Легчилин: Текущая ситуация очень показательна - вся страна, весь мир наконец-то осознали, насколько важны для нас правильно и своевременно оказываемые медицинские услуги. Поэтому мы пока не видим значительного падения спроса на качественные услуги по ДМС со стороны предприятий. Проблема сейчас в другом - многие ЛПУ перепрофилируются на борьбу с коронавирусом, поэтому часть плановых медицинских манипуляций приходится откладывать. Граждане, безусловно, также заинтересованы в покупках полисов ДМС, но сейчас, к сожалению, очень не у многих для этого есть необходимые средства.

Проблем с покупкой полиса или возмещением быть не должно, несмотря на введенные ограничения

Какие опции в ДМС сегодня наиболее востребованы?

Антон Легчилин: Сегодня наиболее востребованы комплексные программы по ДМС, которые позволяют оказывать как плановые медуслуги в поликлиниках и стационарах, так и оперативно решать какие-то срочные проблемы, которые, к сожалению, иногда возникают.

Фото: a2bb5s / istock
Стоимость ОСАГО снизилась на 1,6%

В целях экономии многие предприятия сейчас стали покупать программы с франшизой или с условием софинансирования со стороны застрахованных лиц, чтобы гарантировать разумно необходимое количество обращений застрахованных в ЛПУ и избежать ситуации, когда работники вместо того, чтобы исполнять свои трудовые обязанности днями напролет посещают различные ненужные медицинские процедуры.

Телемедицина действительно сейчас стала палочкой-выручалочкой для многих клиентов в удаленных регионах и при ограничениях в передвижениях и в работе ЛПУ. Спрос на нее растет, и мы считаем, что телемедицина обязательно должна быть в качестве одной из опций любого современного продукта по ДМС.

Экономика Страхование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются