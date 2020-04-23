Новости

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 23:28
В Японии срезали цветы с 3000 кустов роз для борьбы с коронавирусом 22:45
Песков: Официальных инициатив по объявлению амнистии к 75-летию Победы нет 22:44
Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна 22:42
В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ 22:11
Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии 21:54
Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана 21:33
Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения 21:23
Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино 21:10
"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга 21:07
В Новой Москве появится новый промышленный технопарк 20:54
КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите 20:53
Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших 20:50
Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса 20:50
Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая 20:47
В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19 20:35
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 20:34
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 20:33
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный 20:33
В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 22:36
Рубрика: В мире

Бизнес теряет долю

Евросоюз готовит национализацию предприятий в обмен на госпомощь
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
Брюссель завершает работу над законопроектом, который должен позволить государствам ЕС полностью или частично национализировать предприятия в обмен на помощь со стороны государства. Об этом сообщает 23 апреля испанская газета Expansion со ссылкой на рабочую версию директивы, которая может быть принята уже в ближайшие дни.

Речь идет о том, что государства смогут входить в капитал больших и малых компаний, чтобы помочь им избежать банкротства на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса. По сведениям испанского издания, минимальным порогом для вхождения государства в капитал компании может стать сумма помощи размером 100 миллионов евро. При этом Германия и Франция считают, что нижний порог должен быть поднят до 500 миллионов евро.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Как пандемия COVID-19 изменила рынок труда в мире

По информации Expansion, в рабочем проекте поясняется, что эти шаги направлены на то, чтобы "гарантировать, что вклад данных компаний в надлежащее функционирование экономики Евросоюза не ставится под угрозу". При этом Испания относится к новой мере с осторожностью, поскольку у разных стран - членов ЕС есть разные возможности по спасению собственных предприятий, что приведет к нарушению конкурентной среды.

Еще 19 марта Евросоюз заявлял, что намеревается лишь оказывать помощь компаниям, чтобы облегчить их положение, главным образом за счет госгарантий по кредитам, субсидий на заработную плату и отсрочки налогов. Однако чуть больше чем через месяц позиция ЕС сильно изменилась, и теперь речь идет о национализации, которая должна помочь избежать "большого количества банкротств".

При этом часть стран уже приступила к национализации отдельных компаний. Так, еще в середине марта министр транспорта Италии Паола де Микели объявила, что национальный авиаперевозчик Alitalia (49 процентов принадлежит Etihad Airways) может перейти на баланс государства.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз А как у них?

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников