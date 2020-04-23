В последние годы все привыкли, что если у нашей страны и есть какие-то успехи в спорте, то они связаны с хоккеем, баскетболом, зимними видами, иногда с футболом. Теннис как-то оставался в стороне. Но в прошлом году ситуация резко изменилась. И все это благодаря троице Карен Хачанов - Даниил Медведев - Андрей Рублев.

Медведев завоевал подряд несколько титулов, вышел в финал Открытого чемпионата США, в котором в пятисетовом триллере уступил Рафаэлю Надалю. Чуть ранее Рублев обыграл в Цинциннати Роджера Федерера, да и вообще провел сильный год.

Не отставал от своих друзей и Хачанов. Он впервые в карьере пробился в четвертьфинал на турнире "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в Париже, дошел до полуфинала престижного турнира "Роджерс Кап" в Канаде, вместе с Рублевым дотащил нашу сборную до полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде. Да, побед в одиночных турнирах не было, но при такой игре Карен наверняка еще в будущем заявит о себе.

Сейчас Хачанов, как и все остальные спортсмены и простые люди, находится на самоизоляции. Но времени даром не теряет: он тренируется каждый день, читает книги и общается с болельщиками в интернете. О подготовке к возобновлению сезона, дружбе с Медведевым и Рублевым, нервах в теннисе и предпочтений в еде - обо всем об этом и не только Карен рассказал в интервью "РГ".

Коронавирус бабахнул по голове

Какой у тебя график тренировок на время самоизоляции? Ты составлял какой-то план?

Карен Хачанов: Я прилетел в Москву в середине марта, когда отменили турниры в Майами и Лос-Анджелесе. Первые дни просто отдыхал, а потом созвонился со своей командой. Мы все время на связи - как с тренером по теннису, так и фитнесу, физио. У меня есть план, которого я придерживаюсь. Но перегибать тоже не надо, потому что пока все еще непонятно, когда возобновится сезон.

Можешь немножко раскрыть план: какие упражнения выполняешь, по сколько раз?

Карен Хачанов: Бегаю каждый день почти десять километров, делаю упражнения на укрепление мышц. Я, кстати, еще до карантина закупился гантелями и различными весами, с которыми мне предстоит работать. В целом, тренируюсь по 2-2,5 часа в сутки. Просто в какой-то день у меня больше бега, в другой - больше внимания на координацию.

Ракетку в руки в эти дни берешь?

Карен Хачанов: Когда еще не было карантина - брал. По прилету в Москву я сходил потренировался, а после этого занимаюсь только дома. Бью мячом об стенку и обратно.

Помимо тренировок что еще делаешь в самоизоляции? Может, какие-то новые хобби появились?

Карен Хачанов: Сейчас у меня больше свободного времени. Провожу его с семьей, сыном. Вместе смотрим фильмы, много общаемся. Читаю иногда книжки, слежу за новостями. Хотя сейчас такое непростое время, что иногда непонятно: где пишут правду, а где ложь. Потому стараюсь брать информацию из разных источников.

Еще несколько месяцев назад никто не ожидал, что будет такое…

Карен Хачанов: Это точно. Словно вот бабахнуло по голове. Во всем мире глобальные проблемы. Все закрыто, страдает экономика. Надо быстрее победить пандемию, чтобы все это не затягивалось. Но вот когда это все закончится - сейчас гадать бессмысленно. Каждый день мы слышим, что вирусологи, врачи, находят какие-то препараты, стараются спасти людей. Так что давайте просто подождем. Нам надо делать все зависящее от себя и оставаться дома, чтобы не распространять вирус.

После паузы все будут голодными до игры как никогда ранее

Что будет с теннисным сезоном? Есть какое-то понимание?

Карен Хачанов: Предварительно сезон должен возобновиться 13 июля. Пока мы держим в уме эту дату. Но все прекрасно понимают, что это слишком оптимистичный прогноз. Даже если какие-то страны выйдут из карантина и у них все будет нормально, но в других ситуация не улучшится - возникнут проблемы с перелетами. Такие вещи не решаются на один день.

Из турниров "Шлема" перенесен "Ролан Гаррос", отменен Уимблдон. А вот организаторы Открытого чемпионата США настаивают, что турнир состоится в срок. Это возможно?

Карен Хачанов: До US Open еще четыре с небольшим месяца. Время есть, хотя оно уже начинает потихоньку поджимать. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в США. Там ведь сейчас хуже всего в мире. Так что посмотрим.

Организаторы "Шлемов" делились с игроками своими планами относительно переносов и отмен турниров? Или вы были не в курсе?

Карен Хачанов: Здесь, как и в любых других крупных организациях, многое зависит от политики. В теннисе есть ATP и ITF. Турниры серии "Большого шлема" находятся под властью ITF. И перед ними стоял выбор: отменить то или иное соревнование, либо постараться перенести его, ни с кем не посоветовавшись. У них не было времени. Они должны были быстро решить: либо будут потеряны огромные деньги, либо надо придумать способ, как перенести турнир. Не могу сказать, что они поступили идеально, не сказав игрокам о своих намерениях, но я могу их понять.

А такие легенды как Федерер, Надаль ли Джокович не могли как-то повлиять на эту ситуацию? Добиться того, чтобы с игроками советовались?

Карен Хачанов: Сейчас такой момент, что тяжело что-либо решить. В теннисе в связи с этой ситуации хватает проблем. Некоторые спонсоры уходят, трансляций нет. Все страдают из-за вируса. Экономика и спорт взаимосвязаны. Но когда все это закончится, надо будет сесть всем и подумать, что мы можем изменить. А так пока что все в подвешенном состоянии.

Со стороны кажется, что эта пауза может пойти тебе на пользу. Все же твои результаты в последнее время оставляли желать лучшего.

Карен Хачанов: Спорный момент. Да, может быть, в психологическом плане это пойдет на пользу. Можно чуть отдохнуть от тенниса, тура, соревнований, побыть с семьей. Но с другой стороны - когда ты нормально не тренируешься, не играешь, не знаешь, к чему готовиться, когда возобновится все, это давит. Одно могу сказать точно - когда все начнется заново, ребята будут голодными до тенниса. Возможно, как никогда ранее.

Несколько дней назад ты отвечал на вопросы подписчиков в "Инстаграме". Тебе нравится такой формат общения?

Карен Хачанов: Да. Людям интересно задать тебе лично вопрос, пообщаться. Я не против. Если будут какие-то дурацкие комментарии - буду их игнорировать.

У тебя же недавно была история, когда после поражения от Эванса в Роттердаме ты опубликовал комментарий пользователя, в котором он тебя оскорблял. Зачем ты это сделал?

Карен Хачанов: Понимаю, что в таких ситуациях бессмысленно отвечать. Просто на тот момент после такого поражения я был очень зол, расстроен. Не знаю, зачем я это сделал. Может, эмоции захлестнули. Кстати, когда я опубликовал слова этого персонажа, который оскорбил не только меня, но и мою семью, он закрыл свою страницу. Так что все понятно. Для себя я выводы сделал и больше в такие вещи лезть не буду.

В детстве играл в баскетбол, но выбрал теннис

Доволен тем, как развивается твоя карьера?

Карен Хачанов: Всегда есть что изменить к лучшему. Спустя какое-то время понимаешь, что что-то можно было сделать иначе. Но назад все не вернешь, так что бессмысленно об этом думать. Я счастливый человек: занимаюсь любимым видом спорта, причем делаю это достаточно успешно. Много тренируюсь, работаю, стараюсь становиться лучше. На данном этапе не могу сказать, что я чем-то глобально недоволен или что-то делаю не так.

У тебя был очень сильный 2018 года, особенно концовка: победа в финале "Мастерса" в Париже, 11-я строчка в мировом рейтинге. Но 2019 год получился не столь успешным. Почему?

Карен Хачанов: Я бы не сказал, что все было так плохо. Ты не можешь играть фигово и впервые в карьере выйти в четвертьфинал на "Шлеме", завершить сезон на 16-м месте. Да, было меньше стабильности. С этим согласен. Были неожиданные поражения. Но с чем это связано - даже сейчас затрудняюсь сказать. В том году я тренировался не меньше, а может и больше, чем годом ранее. Просто так получилось, был определенный спад.

Почему именно теннис?

Карен Хачанов: Меня родители привели в секцию, когда был набор в детскую группу. Мне было тогда три года. Но меня отвели для общего спортивного развития. Дальше я уже стал играть, брать в руку ракетку. И лет в 12 понял: мне нравится теннис. И я хочу быть профессионалом.

С твоим ростом ты мог бы запросто попробовать себя в баскетболе.

Карен Хачанов: Я играл в школе с друзьями. Мне нравился баскетбол, но профессионально хотел заниматься теннисом.

Ни возникало ни разу желания бросить все это?

Карен Хачанов: Нет. Были какие-то разочарования, обидные поражения. Но такого, чтобы всерьез думать об уходе из тенниса - никогда таких мыслей не было. На пару дней у меня могло пропасть желание брать в руки ракетку, тренироваться. На этом все.

Отказ Медведева от участия в Кубке Дэвиса? Его можно понять

В индивидуальном виде спорта с психологической точки зрения сложнее приходится, чем в командном? Или наоборот?

Карен Хачанов: Зависит от склада ума, характера, что тебе нравится. Многие игроки из командных видов спорта любят теннис, и наоборот - теннисистам хочется порой попробовать себя в футболе, баскетболе. Чисто любительски. Это связано с тем, что каждый в какой-то момент хочет попробовать что-то новое, внести разнообразие.

Насколько важна психология в теннисе? У тебя есть психолог?

Карен Хачанов: Нет. Я лично не сторонник этого. Считаю, ты должен сам себя понять и внутри решить какие-то проблемы, если они возникают. Со мной рядом всегда жена, которая может выступить в роли психолога, что-то подсказать, направить. Правда она стала чуть меньше со мной путешествовать после рождения сына, но тем не менее. В общем, я не сторонник того, чтобы у теннисиста был психолог, но если кому-то так по душе - никаких вопросов. Я высказываю свое личное мнение.

Тот же Марат Сафин в одном из недавних интервью сказал, что сейчас как раз психология играет огромную роль в теннисе.

Карен Хачанов: Он прав. Но человек ведь сам себя может настроить на игру, справиться с давлением. Да, бывают ошибки. Однако в спорте их невозможно избежать. Бывает, у тебя может дрогнуть рука в решающий момент встречи. Это ведь не значит, что тебе нужна помощь психолога и после нее ты больше не будешь промахиваться. В теннисе ведь не все от тебя зависит. Есть еще и соперник. И волнение - это нормально. Те, кто говорят, что они вообще никогда не мандражируют и не парятся ни о чем, немножко лукавят.

Опять же Сафин также заявил, что раньше в туре теннисисты больше общались, дружили. Сейчас такого нет?

Карен Хачанов: Есть, почему нет? Если говорить про нас с Андрюхой Рублевым, Даней Медведевым и Женей Донских, то мы очень близкие друзья. Когда мы находимся вместе на каком-то турнире, то после игр частенько пересекаемся, ужинаем вместе, проводим время. Может, Сафин имел ввиду, что раньше теннисисты из разных стран близко дружили. Просто сейчас другое время, у игроков все больше людей в команде. Ты больше вкладываешься в себя, в свое будущее, в тех, кто тебя окружает и помогает развиваться в профессии. Сейчас ребята меньше тусят, гуляют. Особенно перед соревнованиями.

Ну почему же? Есть ведь Ник Кирьос, который откровенно признается, что порой перед важными играми всю ночь рубится в компьютерные игры, ходит в бар.

Карен Хачанов: По мне, он больше играет на публику, нежели чем он такой на самом деле.

Такие люди нужны в теннисе?

Карен Хачанов: Людям нравится все неординарное. Если все все изо дня в день делают правильно - это наскучит людям. Такие как Кирьос, конечно, нужны теннису. Я не сторонник той линии поведения, которую он избрал, но у него полно фанатов. Хотя есть и хейтеры. Но обе эти категории людей с удовольствием смотрят его матчи, потому что никогда не понятно, чего от него стоит ожидать. Человек пользуется спросом. Он может что-то делать неправильно, однако интерес к нему бешеный.

В январе ты проиграл Кирьосу в сумасшедшем пятисетовом матче в Австралии, уступая 0-2 по партиям. Как спалось после той игры?

Карен Хачанов: Ой… Я долго не мог уснуть. Лег только в четыре утра. Пока мы закончили все восстановительные процедуры, пока сделали массаж, растяжку, ушло кучу времени. Я очень долго не мог выбросить из головы эту игру, адреналин кипел. Но потом заснул и спал как убитый. Все-таки два подряд матча по 4-5 часов - это огромная нагрузка на организм.

Кирьос тебе что-то сказал после игры?

Карен Хачанов: Мы просто подали друг другу руки, я его поздравил, а он сказал: "Ты боец, красавец. Но тебе просто не повезло". Поверь, он нормальный парень, абсолютно адекватный.

Не тяжело играть против друзей? Как, к примеру, против Медведева в полуфинале "Мастерс" в Монреале в августе прошлого года?

Карен Хачанов: Это сложно, хотя во время матча ты не обращаешь внимание на такие вещи. После игры вы можете быть лучшими друзьями, вместе веселиться, общаться. Но на корте друзей не бывает. К таким ситуациям ты привыкаешь, это приходит с опытом.

Медведева многие ругали за отказ от участия в Кубке Дэвиса в Мадриде. Согласен с этой критикой?

Карен Хачанов: Он очень устал на тот момент. Хотя те же Надаль и Джокович приехали в Мадрид, несмотря на загруженный сезон. Не хотелось бы судить Даню. Я понимал его желание отдохнуть, чуть развеяться. Но поверь: он очень хотел прилететь в Испанию и даже извинился перед нами, что не сделал этого. Не могу сказать, что он был не прав в той ситуации. Мы отнеслись к его решению с пониманием.

Понимаю решение Медведева отказаться от участия в Кубке Дэвиса. Он очень устал на тот момент. Но Дане было неудобно перед нами, и он извинился

Как тебе новый формат Кубка Дэвиса? В таком виде, как сейчас, у турнира есть будущее?

Карен Хачанов: Когда два таких похожих турнира как Кубок Дэвиса и ATP Cup проходят с разницей в месяц - это не очень хорошо. Но мы, игроки, не откажемся от выступлений в них, потому что нам выпадает честь представлять свою страну.

С 2016 года я вышел на самоокупаемость

Сейчас многие спортсмены внимательно следят за питанием, некоторые и вовсе пишут на эту тему колонки в журналах. У тебя есть свой рацион?

Карен Хачанов: Если честно, до последнего времени не слишком следил за рационом. Но сейчас я переосмыслил некоторые вещи и, возможно, что-то буду менять. Пока не могу сказать, что именно. Важно понимать, что питание, сон, восстановление - это ключевые составляющие в жизни спортсмена. И у тебя должен быть некий распорядок.

У тебя есть расписание: ем столько-то раз в день и такое-то определенное время?

Карен Хачанов: Ем примерно три раза в день. Стандартный план, ничего нового. Стараюсь вечером не есть, употреблять меньше сладкого, хотя я очень его люблю (смеется) и углеводов. Это потом сказывается на весе. Многое тут зависит от того, насколько интенсивный у меня был день. Если очень хочется, могу съесть десерт. Но, как я сказал, отныне я буду больше внимания уделять вопросу питания.

А что ты категорически не ешь?

Карен Хачанов: Рыбу. У меня на нее аллергия. Не нравится творог, молочные продукты.

Как относишься к веганам в спорте?

Карен Хачанов: Раньше я считал, что невозможно быть веганом и заниматься профессиональным спортом. Но сейчас, посмотрев пару программ и фильмов, поменял свое мнение. Зависит от того, какая у тебя диета. Надо знать, что тебе можно есть, а что нельзя.

Ты любишь мясо?

Карен Хачанов: Да. Если честно, у меня легкий переизбыток мяса. Чересчур много его ем. А мясо замедляет тебя, это тяжелая пища.

Складывается ощущение, что ты подумываешь стать веганом.

Карен Хачанов: Сейчас не могу точно ничего сказать. Надо понять, какие продукты тебе подходят, как они влияют на твой организм. В таких вопросах нужно быть очень внимательным и не спешить.

Как ты восстанавливаешься после долгих перелетов, учитывая твой рост?

Карен Хачанов: С 2016 года я вышел на самоокупаемость и стараюсь брать бизнес-классы на длительные перелеты - в Австралию, Штаты, Азию. А таких путешествий в каждом году у нас сразу несколько. Если у меня дальний перелет, стараюсь быть на месте за 5-7 дней до старта соревнований, чтобы успеть акклиматизироваться.

8,3 миллиона долларов призовых заработал за карьеру Карен Хачанов

Согласен, что интерес к теннису в России в последнее время возрос?

Карен Хачанов: Да, конечно.

Как удержать его?

Карен Хачанов: Тут все просто - зависит от результатов. Раньше тоже был интерес, но после ухода Сафина, Кафельникова, Давыденко, Южного, он чуть упал. Но в последнее время у нас есть определенные успехи. Я провел сильный 2018 года, потом Рублев прибавил, в прошлом году Медведев выиграл несколько турниров подряд, вышел в финал в Нью-Йорке. Теннис стали больше транслировать, потому что всем интересны победы. Есть победы - есть трансляции. Будут трансляции - обязательно возникнет интерес. Здесь такая цепочка.

Стараюсь быть спокойным, но внутри все кипит. Во мне есть армянская кровь, так что порой эмоции зашкаливают. Иногда даже стоит сломать ракетку, чтобы выпустить этот пар

Из этой троицы - Рублев, Медведев и Хачанов - ты самый спокойный на корте. Откуда такое хладнокровие?

Карен Хачанов: Я стараюсь оставаться спокойным на корте, хотя иногда все внутри кипит. Во мне ведь есть армянская кровь, так что эмоции порой зашкаливают. Иногда это неплохо - когда есть страсть. Порой стоит даже сломать ракетку, чтобы выпустить этот пар. Если тебе это помогает, не вижу проблем.

Досье "РГ"

Карен Абгарович Хачанов

Родился 21 мая 1996 года в Москве.

Начал играть в теннис в возрасте трех лет. В 2013 году в возрасте 17 лет и 157 дней стал самым молодым российским теннисистом, дебютировавшим в туре ATP, сыграв на турнире в Санкт-Петербурге. В октябре 2016 года Хачанов впервые в карьере завоевал трофей в рамках мирового тура - в Чэнду. Второй титул в туре Карен выиграл в 2018 году, став лучшим в Марселе.

В октябре 2018 года Карен победил в домашнем турнире ATP в Москве, одолев в решающей встрече француза Адриана Маннарино. Это позволило россиянину впервые подняться в топ-20 рейтинга. В конце октября - начале ноября Хачанов добился фантастического достижения: впервые выиграл соревнование серии "Мастерс". В Париже он оказался сильнее таких теннисистов, как Александр Зверев, Доминик Тим, а в финале нанес поражение первой ракетке мира, одному из лучших игроков в истории сербу Новаку Джоковичу. Тот сезон Хачанов завершил на 11-м месте.

В 2019 году Карен впервые принял участие в четвертьфинале турнира серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции в Париже. Благодаря этому он попал в топ-10 рейтинга. Сейчас Хачанов занимает в нем 15-е место.

Женат с апреля 2016 года. 14 сентября 2019 года у Карена и его супруги Вероники родился сын.