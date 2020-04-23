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23 апреля 2020 г.

Постановление администрации Томской области от 22 апреля 2020 года № 178-а "О введении ограничения охоты на территории Томской области в период весенней охоты 2020 года"

Дата подписания 22 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире", статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 4 Закона Томской области от 13 августа 2010 года № 155-ОЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области", с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области постановляю:

1. Ввести ограничение охоты путем запрета любительской и спортивной охоты на пернатую дичь, серую ворону в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Томской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



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