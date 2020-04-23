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Рубрика: В мире

Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США

Фото: AFP/JOSH EDELSON Фото: AFP/JOSH EDELSON
Фото: AFP/JOSH EDELSON

В США по всей стране будут проведены показательные полеты военной авиации в знак признательности тем, кто борется с коронавирусом. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп.

Фото: Getty Images via AFP
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Он объявил, что авиашоу состоятся в ближайшие недели. В них будут задействованы "Буревестники" ВВС США и "Голубые ангелы" ВМС США. Полеты пройдут над "большими городами Америки и некоторыми, которые не крупные", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

По его словам, авиашоу будут организованы в честь тех, кто приложил много усилий в борьбе с коронавирусом, а также в память о всех, кто скончался от заболевания. Трамп также пообещал, что четвертого июля - в День независимости - на Национальной аллее в центре Вашингтона пройдет традиционное празднование. Обычно это концерт и салют, на которые собираются тысячи людей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 840,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 560 человек, выздоровели - 77 175.

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