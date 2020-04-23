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23.04.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Приложит лед

Туктамышева поможет собрать деньги для борьбы с инфекцией
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева примет участие в благотворительном онлайн-шоу Open Ice, на котором будут собраны деньги для борьбы с коронавирусом.

Трансляция шоу состоится в прямом эфире на YouTube-канале Международного союза конькобежцев (ИСУ) в субботу, 25 апреля. В программе планируются интервью с участниками, викторины и видеотренировки.

Фото: AP
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Туктамышева "выступит" в компании других известных титулованных фигуристов - Мишель Кван, Каролины Костнер, Габриэлы Пападакис, Алены Савченко, Кейтлин Осмонд, а также Брайана Бойтано, Элвиса Стойко, Джеффри Баттла, Натана Чена, Хавьера Фернандеса и Чарли Уайта. Российское фигурное катание вместе с Лизой представит олимпийская чемпионка Сочи в команде Елена Ильиных, которая недавно стала мамой. А организатором мероприятия будет прекрасная половина канадского танцевального дуэта Кэйтлин Уивер.

Что касается Туктамышевой, то она очень активна в соцсетях, уже ставила программу, привлекая своих фанатов. Так что такой онлайн-формат общения с болельщиками ей хорошо знаком. Как раз накануне Лиза опубликовала очередной пост, в котором рассказала, как ей не хватает тренировок и соревнований.

- Хочется вернуться на лед, - написала Туктамышева в "Инстаграме". - Отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений... В прямом смысле некуда деть энергию. И это несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками.

ИСУ, между тем, опубликовал предварительное расписание турниров серии "челленджер" на новый сезон-2020/2021. Он стартует 9-13 сентября в Пекине. Хотя все еще может поменяться. Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса фигуристы остались без чемпионата мира.

Спорт Фигурное катание

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