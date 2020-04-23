Состоялся первый Тайваньско-Российский вебинар-2020 по обмену опытом по COVID-19, организованный Первым Московским государственным медуниверситетом им. И.М. Сеченова и Главной больницей трех видов вооруженных сил (Tri-Service General Hospital, TSGH) Тайваня. Около 40 экспертов и ученых по инфекционным болезням поделились своим опытом в области лечения и профилактики внутрибольничных инфекций. По итогам встречи принято решение о создании платформы для всеобъемлющего диалога по вопросам лечения и профилактики эпидемий.

Сеченовский университет представляли ректор, академик РАН Петр Глыбочко, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Виктор Фомин, завкафедрой пульмонологии Сергей Авдеев. От тайваньской стороны с приветственными словами выступили заместитель министра науки и технологий Тайваня Да-Бинь Се (Dar-Bin Shieh), глава Представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Чун-Юн Кэн (Chung-Yung Keng), суперинтендант TSGH, профессор Цай Цзянь-Сун (Tsai Chien-Sung). МИД призвал не возлагать всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ