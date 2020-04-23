УЕФА определил критерии отбора клубов в еврокубки 2020/21

Новости

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 23:28
В Японии срезали цветы с 3000 кустов роз для борьбы с коронавирусом 22:45
Песков: Официальных инициатив по объявлению амнистии к 75-летию Победы нет 22:44
Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна 22:42
В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ 22:11
Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии 21:54
Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана 21:33
Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения 21:23
Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино 21:10
"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга 21:07
В Новой Москве появится новый промышленный технопарк 20:54
КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите 20:53
Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших 20:50
Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса 20:50
Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая 20:47
В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19 20:35
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 20:34
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 20:33
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный 20:33
В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 22:28
Рубрика: Спорт

Каждому свое место

УЕФА определил критерии отбора клубов в еврокубки 2020/21
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
23 апреля в режиме видеоконференции прошло важнейшее заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По его итогам были озвучены официальные рекомендации касательно возобновления внутренних соревнований и отбора клубов в еврокубки 2020/21.
УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином (на фото) уверен: сезон нужно доиграть. Фото: РИА Новости УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином (на фото) уверен: сезон нужно доиграть. Фото: РИА Новости
УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином (на фото) уверен: сезон нужно доиграть. Фото: РИА Новости

Основной посыл УЕФА - внутренние турниры должны быть доиграны. Предлагаются два сценария. Согласно первому, внутренние соревнования нужно закончить к 3 августа до рестарта Лиги чемпионов и Лиги Европы. По второму, турниры внутренней арены, возобновившиеся с задержкой, можно доиграть и в августе, параллельно с еврокубками.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Спартак" выразил готовность предоставить стадион для борьбы с COVID-19

Поскольку чемпионаты Бельгии и Шотландии в соответствии с рекомендациями местных властей завершены досрочно, УЕФА счел необходимым сформулировать критерии отбора клубов в еврокубки 2020/21 для разных ситуаций. При идеальном раскладе, то есть когда внутренний сезон доводится до конца, участники еврокубков будут определены естественным путем и в привычном формате. Но УЕФА готов и к форс-мажорам. Главное, чтобы в конечном счете у клубов была возможность квалифицироваться в еврокубки по спортивному принципу.

А что делать, если сезон все-таки придется завершить? К слову, оснований для этого УЕФА видит только два: официальный приказ властей, запрещающий проведение спортивных мероприятий и экономические трудности. В этом случае предлагается отбирать команды в еврокубки в соответствии с результатами их выступлений на внутренней арене в сезоне 2019/20. Для затруднительных случаев у лиг должны быть критерии определения окончательных позиций команд. Главное, чтобы механизм был прозрачным, объективным и недискриминационным.

Фото: iStock
Россия заняла 19-е место по экспорту футболистов

К примеру, в России "Локомотив" и "Краснодар" с равным количеством очков делят второе (прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов) и третье (квалификация ЛЧ) места в таблице Премьер-лиги. По первому критерию, личным встречам, у клубов равенство: оба матча завершились вничью 1:1. Далее идет "наибольшее количество побед во всех матчах". И здесь преимущество у "Локо". Значит, второе место будет у "железнодорожников". Впрочем, УЕФА оставляет за собой право проводить отбор самостоятельно. Это может произойти в том случае, если внутренний сезон завершился по причинам, не упомянутым выше, или нарушены директивы по отбору клубов.

Возобновление европейского сезона - не единственный вопрос, который был затронут на исполкоме УЕФА. Например, было принято решение оставить за чемпионатом Европы название Евро-2020, несмотря на перенос турнира на лето следующего года.

"Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу", - говорится в заявлении на официальном сайте организации. Напомним, Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах на территории 11 государств. Ну и, наконец, еще один момент, который нужно учитывать, это концепция Евро-2020, как турнира без мусора и лишних отходов. Учитывая огромное количество уже произведенных брендированных товаров, их пришлось бы уничтожить и произвести новые.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спорт Футбол Европейские чемпионаты Чемпионат Европы по футболу - 2020

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион