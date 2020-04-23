УЕФА определил критерии отбора клубов в еврокубки 2020/21

23 апреля в режиме видеоконференции прошло важнейшее заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По его итогам были озвучены официальные рекомендации касательно возобновления внутренних соревнований и отбора клубов в еврокубки 2020/21.

Основной посыл УЕФА - внутренние турниры должны быть доиграны. Предлагаются два сценария. Согласно первому, внутренние соревнования нужно закончить к 3 августа до рестарта Лиги чемпионов и Лиги Европы. По второму, турниры внутренней арены, возобновившиеся с задержкой, можно доиграть и в августе, параллельно с еврокубками.

Поскольку чемпионаты Бельгии и Шотландии в соответствии с рекомендациями местных властей завершены досрочно, УЕФА счел необходимым сформулировать критерии отбора клубов в еврокубки 2020/21 для разных ситуаций. При идеальном раскладе, то есть когда внутренний сезон доводится до конца, участники еврокубков будут определены естественным путем и в привычном формате. Но УЕФА готов и к форс-мажорам. Главное, чтобы в конечном счете у клубов была возможность квалифицироваться в еврокубки по спортивному принципу.

А что делать, если сезон все-таки придется завершить? К слову, оснований для этого УЕФА видит только два: официальный приказ властей, запрещающий проведение спортивных мероприятий и экономические трудности. В этом случае предлагается отбирать команды в еврокубки в соответствии с результатами их выступлений на внутренней арене в сезоне 2019/20. Для затруднительных случаев у лиг должны быть критерии определения окончательных позиций команд. Главное, чтобы механизм был прозрачным, объективным и недискриминационным.

К примеру, в России "Локомотив" и "Краснодар" с равным количеством очков делят второе (прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов) и третье (квалификация ЛЧ) места в таблице Премьер-лиги. По первому критерию, личным встречам, у клубов равенство: оба матча завершились вничью 1:1. Далее идет "наибольшее количество побед во всех матчах". И здесь преимущество у "Локо". Значит, второе место будет у "железнодорожников". Впрочем, УЕФА оставляет за собой право проводить отбор самостоятельно. Это может произойти в том случае, если внутренний сезон завершился по причинам, не упомянутым выше, или нарушены директивы по отбору клубов.

Возобновление европейского сезона - не единственный вопрос, который был затронут на исполкоме УЕФА. Например, было принято решение оставить за чемпионатом Европы название Евро-2020, несмотря на перенос турнира на лето следующего года.

"Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу", - говорится в заявлении на официальном сайте организации. Напомним, Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах на территории 11 государств. Ну и, наконец, еще один момент, который нужно учитывать, это концепция Евро-2020, как турнира без мусора и лишних отходов. Учитывая огромное количество уже произведенных брендированных товаров, их пришлось бы уничтожить и произвести новые.