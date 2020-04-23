УЕФА решил сохранить название Евро-2020

Исполком УЕФА, заседание которого прошло сегодня в видеоформате, принял решение сохранить название Евро-2020 за чемпионатом Европы несмотря на перенос турнира на лето следующего года.

"Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020). Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Еще одна причина - приверженность концепции Евро-2020, как турнира без мусора и лишних отходов. Учитывая огромное количество уже произведенных брендированных товаров, их пришлось бы уничтожить и произвести новые.

Напомним, Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи турнира состоятся в 12 городах 11 государств.