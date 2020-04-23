УЕФА утвердил порядок отбора клубов в еврокубки на сезон 2020/2021

Исполком УЕФА провел заседание в формате видеоконференции касательно возобновления европейского футбольного сезона. Организация настоятельно рекомендовала доиграть внутренние соревнования.

На данный момент рабочая группа по календарю рассматривает два сценария. Оба предполагают, что внутренние соревнования возобновятся раньше еврокубковых. Согласно одному из сценариев, внутренние турниры и еврокубковые будут проводиться параллельно. По второму, сначала нужно завершить внутренние соревнования, а потом возобновить еврокубки.

Учитывая тот факт, что чемпионаты Бельгии и Шотландии уже завершены досрочно в связи с указами местных властей, УЕФА утвердил критерии отбора клубов в еврокубки на следующий сезон. При идеальном развитии событий, то есть, когда внутренний сезон доводится до конца, участники еврокубков будут определены естественным путем и в приличном формате. В случае возникновения сложностей с календарем УЕФА рекомендует провести отложенные соревнования в таком виде, который позволит клубам квалифицироваться в еврокубки по спортивному принципу.

Оснований для досрочного завершения сезона может быть два: официальный приказ властей, запрещающий проведение спортивных мероприятий, и экономические трудности. Если соревнования все-таки пришлось прекратить, то основным критерием для квалификации в еврокубки должно стать выступление команд на внутренней арене в сезоне 2019/2020.

Впрочем, УЕФА оставляет за собой право проводить отбор самостоятельно. Это может произойти в том случае, если внутренний сезон завершился по причинам, не упомянутым выше, клуб был выбран в еврокубки не по спортивному принципу, а также если существует общественное мнение, что клуб был выбран несправедливо.