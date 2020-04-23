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23.04.2020 17:57
Рубрика: Спорт

УЕФА утвердил порядок отбора клубов в еврокубки на сезон 2020/2021

Текст: Илья Соболев
Исполком УЕФА провел заседание в формате видеоконференции касательно возобновления европейского футбольного сезона. Организация настоятельно рекомендовала доиграть внутренние соревнования.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На данный момент рабочая группа по календарю рассматривает два сценария. Оба предполагают, что внутренние соревнования возобновятся раньше еврокубковых. Согласно одному из сценариев, внутренние турниры и еврокубковые будут проводиться параллельно. По второму, сначала нужно завершить внутренние соревнования, а потом возобновить еврокубки.

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Учитывая тот факт, что чемпионаты Бельгии и Шотландии уже завершены досрочно в связи с указами местных властей, УЕФА утвердил критерии отбора клубов в еврокубки на следующий сезон. При идеальном развитии событий, то есть, когда внутренний сезон доводится до конца, участники еврокубков будут определены естественным путем и в приличном формате. В случае возникновения сложностей с календарем УЕФА рекомендует провести отложенные соревнования в таком виде, который позволит клубам квалифицироваться в еврокубки по спортивному принципу.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Оснований для досрочного завершения сезона может быть два: официальный приказ властей, запрещающий проведение спортивных мероприятий, и экономические трудности. Если соревнования все-таки пришлось прекратить, то основным критерием для квалификации в еврокубки должно стать выступление команд на внутренней арене в сезоне 2019/2020.

Впрочем, УЕФА оставляет за собой право проводить отбор самостоятельно. Это может произойти в том случае, если внутренний сезон завершился по причинам, не упомянутым выше, клуб был выбран в еврокубки не по спортивному принципу, а также если существует общественное мнение, что клуб был выбран несправедливо.

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