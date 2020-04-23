УЕФА выплатит 70 млн евро клубам за участие игроков в отборе к Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что намерен выплатить 70 миллионов евро 676 клубам из 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Таким образом, организация компенсирует клубам участие их футболистов в квалификации к Евро-2020.

На официальном сайте отмечается, что изначально эти выплаты планировалось осуществить по окончании стыковых матчей в отборе к чемпионату Европы. Однако из-за ситуации с коронавирусом "стыки" откладываются на неопределенный срок. Учитывая непростое положение многих клубов из-за приостановки европейских футбольных чемпионатов, УЕФА решил произвести выплаты немедленно.

Упомянутые 70 млн евро будут распределены следующим образом: 50 млн евро получат клубы, предоставившие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах квалификации.

17,7 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, участвующих в "стыках". Наконец, 2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении этой стадии).

Отмечается, что по меморандуму между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов, в связи с Евро-2020 клубы должны получить не менее 200 млн евро. 70 млн из них уйдут клубам, отпускавшим игроков в сборные на матчи квалификации Евро-2020 и на матчи Лиги Наций. Остальные 130 млн получат клубы, которые предоставят игроков для сборных, участвующих в финальном раунде чемпионата Европы.