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Рубрика: В мире

Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии

Текст: Константин Волков

За прошлую отчетную неделю, которая закончилась 18 апреля, в США за пособием по безработице обратились 7,7 миллиона человек, такие цифры обнародовало 23 апреля министерство труда США, подсчитав число заявок.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Всего же с начала изоляционных мер, которые в США стали применять больше месяца назад, за пособием обратились свыше 26 миллионов человек.

При этом в середине марта в стране уже было официально 7,1 миллиона безработных. Суммируя цифры, можно вычислить, что число заявок на пособие оказалось больше 33 миллионов, то есть без работы сейчас примерно 20,6 процента населения США.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время количество безработных может еще увеличиться, поскольку эпидемия еще не закончилась, а обработка заявок иногда занимает несколько недель.

В 1933 году, на пике Великой депрессии, уровень безработицы в США составлял около 25 процентов.

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