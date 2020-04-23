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23.04.2020 07:09
Рубрика: Общество

Уровень загрязнения воздуха в крупнейших мегаполисах снизился на 60 процентов

Текст: Максим Макарычев
Меры по изоляции, введенные для сдерживания распространения коронавируса, в том числе ограничение автомобильных поездок, привели к резкому сокращению уровня загрязнения воздуха в мегаполисах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха приравнивается к глобальному кризису в области общественного здравоохранения, поскольку от него ежегодно умирают около семь миллионов человек в мире.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В крупных городах, которые страдают от самого сильного загрязнения воздуха в мире, количество смертоносных твердых частиц в течение трехнедельного периода изоляции сократилось на 60% по сравнению с предыдущим годом, сообщает CNN. Исследователи из IQAi, компании, специализирующейся на сборе информации о качестве воздуха, изучили его состояние в 10 мегаполисах, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом и приняты жесткие ограничительные меры по локализации распространения COVID-19.

Фото: iStock
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В исследовании сравнивались уровни вредных микроскопических твердых элементов, известных как ультрадисперсные частицы PM 2,5 (их диаметр менее 2,5 микрометра). Они считаются особенно опасными, так как могут проникнуть глубоко в легкие, другие органы и кровоток, создавая серьезную опасность для здоровья.

В семи из 10 мегаполисов, которые ранее считались наиболее загрязненными в мире, наблюдалось значительное улучшение качества воздуха. В Нью-Дели, часто возглавляющем список самых загрязненных городов мира, произошло снижение уровня РМ 2,5 на 23%. В столице Южной Кореи - Сеуле - уровень PM 2,5 снизился на 54%. В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, уровень загрязнения воздуха снизился на 44%.

По мнению авторов доклада, загрязнение воздуха вновь возрастет с окончанием пандемии и перезапуском экономики в мировых столицах. Хотя внезапное закрытие всех заводов и запрет на использование автомобилей на дорогах не является панацеей для решения проблемы изменения климата, исследователи IQAir заявили, что существуют способы значительно снизить уровень загрязнения воздуха. К ним относятся поддержка "экологически чистых" сделок в пакетах государственного стимулирования, переход к природным источникам для производства электроэнергии, выбор более чистых видов транспорта - включая пешие и велосипедные прогулки - и поощрение производства экологически чистых товаров.

Общество Экология Международные организации ВОЗ

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