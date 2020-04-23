В Австрии исключили выбрасывание излишков продуктов во время кризиса

Во время кризиса количество выброшенных излишков продуктов увеличиться не должно. В середине марта население на фоне новостей о пандемии коронавируса спонтанно закупило большое количество продовольствия с длительными сроками хранения, в том числе консервы. В этой связи утилизация отходов отложится по времени. К такому выводу пришли эксперты австрийского министерства по защите окружающей среды.

Со своей стороны, специалист из университета природных ресурсов и науки о жизни Гудрун Оберштайнер полагает, что из-за карантина тяга к потреблению частично уменьшилась, жизнь замедлилась. Люди задумываются, что важно в жизни, например, семья. Кроме того, в связи с проблемами с выходом на улицу в домохозяйствах больше готовят сами. Это уменьшает объем отходов.

В то же время экологи отмечают, что из-за самоизоляции большое количество людей работает из дома. Не исключено, что это сопровождается увеличением пищевых отходов. Однако из-за короткого периода кризиса нет достаточных данных, подтверждающих эти соображения.

В Австрии ежегодно около 760 тонн годного для потребления продовольствия оказывается на свалке. В ценах это соответствует одному миллиарду евро. Это происходит по разным причинам. Например, если форма и цвет фруктов и овощей не соответствуют требованиям внутреннего рынка, они попадают в мусор сразу после сбора урожая. Люди также выбрасывают продукты со сроком годности, который еще не истек. Семьи могут пойти по случаю в ресторан, после чего позднее домашняя еда выносится в контейнер.

По оценкам Еврокомиссии, в ЕС на одного человека приходится в год 173 килограмма пищевых отходов. Это составляет в общей сложности 88 миллионов тонн. При этом 53 процента отходов производятся в частных домохозяйствах, 30 процентов - в сельском хозяйстве, 12 процентов - в гастрономии и пять процентов - в розничной торговле. С населением проводится соответствующая разъяснительная работа. Благотворительные организации стараются доставить продовольственные товары малоимущим.