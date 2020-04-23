В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции

Столичные единороссы призвали повременить с отключением горячей воды на профилактику до окончания периода самоизоляции по всей России. Соответствующее обращение направил в Минстрой РФ и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса координатор партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей​​​. "Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности", - говорится в документе.

Александр Козлов попросил Минстрой России "дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время".

Парламентарий допускает, что эта мера может осложнить работу коммунальных служб, но сейчас, считает он, все как никогда "должны помогать друг другу, где-то в чем-то уступать".

Депутат уверен, что не стоит доставлять дополнительный дискомфорт людям, которые длительно находятся взаперти. "Это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - полагает Александр Козлов.