Новости

Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 20:34
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 20:33
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД на метро - отрицательный 20:33
В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС 19:25
В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты 19:21
СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека 19:16
Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19 19:14
В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160 19:09
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса 19:06
Япония намерена закрыть въезд из России 19:05
МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы 19:02
В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус 19:02
Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 19:54
Рубрика: Экономика

В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции

Текст: Галина Мисливская

Столичные единороссы призвали повременить с отключением горячей воды на профилактику до окончания периода самоизоляции по всей России. Соответствующее обращение направил в Минстрой РФ и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса координатор партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Парламентарий напомнил, что традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей​​​. "Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности", - говорится в документе.

Александр Козлов попросил Минстрой России "дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время".

Парламентарий допускает, что эта мера может осложнить работу коммунальных служб, но сейчас, считает он, все как никогда "должны помогать друг другу, где-то в чем-то уступать".

Депутат уверен, что не стоит доставлять дополнительный дискомфорт людям, которые длительно находятся взаперти. "Это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - полагает Александр Козлов.

Экономика ЖКХ Партии "Единая Россия" Правительство Минстрой

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются