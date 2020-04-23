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Рубрика: Происшествия

Откуда фейки выплывают

В Генпрокуратуре рассказали о борьбе с опасной недостоверной информацией
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
По требованию Генпрокуратуры с февраля 2020 года был ограничен доступ либо удалена информация более чем с 260 интернет-ресурсов. Всего надзорное ведомство за этот период направило в Роскомнадзор более 80 требований об ограничении доступа к фейковой информации о пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, речь идет не обо всех фейках в сети на тему COVID-19, а именно об опасной информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей, а также общественной безопасности. Большая часть фейков распространяется в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, и других. Кроме того, популярны у коронавирусных "авторов" видеоролики в YouTube и посты во всех мессенджерах. По данным правоохранителей, многие панические вбросы идут с зарубежных аккаунтов и большинство из них - из соседней Украины.

По данным правоохранителей, многие панические вбросы идут с зарубежных аккаунтов, и большинство из них - с территории соседней Украины

Среди основных сюжетов "фейк ньюс" в Генпрокуратуре выделили наиболее часто появляющиеся. Например, о сокрытии властями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах. Также широко была распространена "новость" о переброске военнослужащих Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо для организации госпереворота. Многие авторы из соцсетей и мессенджеров продолжают утверждать, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни. Другая группа, напротив, утверждает, что происходит намеренное и спланированное заражении людей COVID-19.

Фото: istock
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в интернете и соцсетях

Особняком стоят сообщения, которые распространяют мошенники. Как рассказали в надзорном ведомстве, в основном это сайты, которые предлагают услуги по продаже поддельных пропусков для проезда по Москве и другим регионам. Установлен также сайт, с которого шла рассылка реквизитов для оплаты штрафов за нарушение режима самоизоляции якобы от имени ФСИН.

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