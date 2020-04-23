В Германии, где на фоне карантина уровень домашнего насилия в считаные недели вырос почти на 20 процентов, впервые открылась общенациональная "горячая линия" психологической помощи для пострадавших мужчин. Ее запустили министерства по делам семьи и равных возможностей сразу двух земель - Баварии и Северного Рейна - Вестфалии.

"Домашнее насилие направлено в первую очередь против женщин и детей. Но и мужчины могут страдать от жестокого обращения. Правда, на эту тему в обществе говорить не особенно принято", - отмечает Deutsche Welle. Первые звонки на "горячую линию" показали, что проблема не выдумана. Немецкие бюргеры жаловались на побои, преследования и даже на "принуждение к браку". Те, кто стесняется рассказывать о своих обстоятельствах по телефону, могут сделать это анонимно через сайт.

Согласно сводкам правоохранителей, с проявлениями бытового насилия хотя бы раз в жизни сталкивалась каждая четвертая жительница Германии. По мужчинам такой статистики не ведется.

И все же удалось подсчитать, что в 2018 году среди всех пострадавших почти пятую часть составляли именно представители сильного пола. Если в марте число звонков в службу психологической помощи для женщин оставалось на уровне цифр предшествующих недель, то с начала апреля оно подскочило на 18 процентов. "Прямая связь с карантином и "короной" налицо", - убеждена представитель министерства по делам семьи, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай.