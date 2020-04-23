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Рубрика: В мире

В Греции снесут отель, портящий вид на Парфенон

Текст: Александр Гусаров
Вид на Парфенон. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Вид на Парфенон. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Вид на Парфенон. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Два верхних этажа гостиницы в центре Афин будут снесены, так как закрывают вид на всемирно известный Парфенон, главный памятник древней Эллады. Такое решение вынес Центральный археологический совет, являющийся ведущей греческой структурой по сохранению исторического наследия страны.

Фото: iStock
Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона

Как сообщает газета Kathimerini, причиной предстоящего сноса части десятиэтажного здания отеля стали постоянные жалобы афинян и гостей столицы на то, что гостиница мешает обозревать расположенный на Акрополь шедевр античного искусства возрастом 2,5 тысячи лет.

После многочисленных протестов министерство окружающей среды Греции ранее приостановило выдачу всех лицензий на строительство высокоэтажных зданий в окрестностях Акрополя.

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