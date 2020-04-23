В Греции снесут отель, портящий вид на Парфенон

Два верхних этажа гостиницы в центре Афин будут снесены, так как закрывают вид на всемирно известный Парфенон, главный памятник древней Эллады. Такое решение вынес Центральный археологический совет, являющийся ведущей греческой структурой по сохранению исторического наследия страны.

Как сообщает газета Kathimerini, причиной предстоящего сноса части десятиэтажного здания отеля стали постоянные жалобы афинян и гостей столицы на то, что гостиница мешает обозревать расположенный на Акрополь шедевр античного искусства возрастом 2,5 тысячи лет.

После многочисленных протестов министерство окружающей среды Греции ранее приостановило выдачу всех лицензий на строительство высокоэтажных зданий в окрестностях Акрополя.