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Рубрика: В мире

В Японии срезали цветы с 3000 кустов роз для борьбы с коронавирусом

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В парке Йоно в префектуре Сайтама к северу от Токио, служители срезают ножницами бутоны роз с трех тысяч кустов роз, чтобы люди не приходили любоваться ими в период карантина. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
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Обычно в парке Йоно в мае проходит популярный фестиваль роз, где представлены более 180 сортов розовых кустов.

"Нам очень больно было срезать бутоны, но мы изучили ситуацию в других районах, и решили, что это - лучший выход в нынешние времена", - заявил представитель руководства парка.

Чтобы обрезать все бутоны, понадобится примерно неделя.

В Японии в настоящее время более 11 тысяч заболевших коронавирусом, 287 человек скончались, 2,4 тысячи выздоровели. В стране введен карантинный режим.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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