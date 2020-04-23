В Японии срезали цветы с 3000 кустов роз для борьбы с коронавирусом

В парке Йоно в префектуре Сайтама к северу от Токио, служители срезают ножницами бутоны роз с трех тысяч кустов роз, чтобы люди не приходили любоваться ими в период карантина. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Обычно в парке Йоно в мае проходит популярный фестиваль роз, где представлены более 180 сортов розовых кустов.

"Нам очень больно было срезать бутоны, но мы изучили ситуацию в других районах, и решили, что это - лучший выход в нынешние времена", - заявил представитель руководства парка.

Чтобы обрезать все бутоны, понадобится примерно неделя.

В Японии в настоящее время более 11 тысяч заболевших коронавирусом, 287 человек скончались, 2,4 тысячи выздоровели. В стране введен карантинный режим.