В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки

В Японии 29 человек скончались от коронавируса в течение суток. Это рекордный показатель для страны за время пандемии. В общей сложности на территории островного государства зафиксирован 341 смертельный случай от COVID-19.

На японском архипелаге выявлено более 12,4 тысячи инфицированных, передает телерадиокомпания NHK. Это без учета 712 заразившихся из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. При этом 263 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Токио, где обнаружены более 3,5 тысячи человек с коронавирусом.