В iPhone нашли уязвимость, позволявшую с 2018 года красть личные данные

Американская компания ZevOps, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, опубликовала отчет, в котором представила уязвимости, найденные в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Согласно представленным данным, слабое место находится в почтовом клиенте девайсов Apple. Злоумышленникам для доступа к личной информации не требуется взаимодействовать с жертвой - достаточно просто отправить ей вредоносное письмо.

При этом пользователи, использующие другие почтовые клиенты, не подвергаются угрозе.

По информации ZecOps, первая серия кибератак была осуществлена в январе 2018 года, хотя не исключено, что они предпринимались и ранее.

Представители фирмы оповестили Apple о наличии проблем в безопасности, часть из них уже устранена.