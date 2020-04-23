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В iPhone нашли уязвимость, позволявшую с 2018 года красть личные данные

Текст:   Богдан Бобров
23.04.2020,  
15:32
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская компания ZevOps, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, опубликовала отчет, в котором представила уязвимости, найденные в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Согласно представленным данным, слабое место находится в почтовом клиенте девайсов Apple. Злоумышленникам для доступа к личной информации не требуется взаимодействовать с жертвой - достаточно просто отправить ей вредоносное письмо.

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При этом пользователи, использующие другие почтовые клиенты, не подвергаются угрозе.

По информации ZecOps, первая серия кибератак была осуществлена в январе 2018 года, хотя не исключено, что они предпринимались и ранее.

Представители фирмы оповестили Apple о наличии проблем в безопасности, часть из них уже устранена.

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