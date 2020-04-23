В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 87 тысяч

Общее количество случаев заражения COVID-19 в Иране достигло 87026. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 1030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 19 февраля по 23 апреля в стране зафиксирован 5481 летальный исход от COVID-19, при этом за последние 24 часа умерли 90 человек", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, выздоровели 64843 пациентов, состояние 3105 заразившихся остается тяжелым.

Как отметил Джаханпур, к настоящему времени в Иране проведено 389 507 тестов на COVID-19.