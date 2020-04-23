В Ирландии из-за пандемии рекордно снизился уровень преступности

Ирландские полицейские рискуют остаться без работы в случае продления карантина на длительный срок, пишет Irish Independent. Во многих графствах республики с начала месяца наблюдается рекордное падение уровня преступности. В самом криминальном городе острова - Дублине - в прошлую пятницу был зафиксирован исторический минимум по уровню преступности: в столичном регионе не было ни одного разбоя или кражи со взломом. Число других тяжких и особо тяжких преступлений также близко к нулю.

По мнению экспертов, изменить криминальным привычкам - на время или насовсем - местных гангстеров заставил введенный властями карантин. На фоне ограничительных мер, связанных с распространением пандемии, местная полиция увеличила количество постов на дорогах, предельно усложнив жизнь ирландским мафиозным группировкам, которые еще два месяца назад активно вели борьбу за передел сфер влияния на острове.

Вместе с тем, теперь головной болью ирландских правоохранительных органов является преступность в сфере IT-технологий. В основном речь идет о кибермошенниках, которые всевозможными способами пытаются извлечь выгоду из непростой ситуации в стране.