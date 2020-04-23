Белоусов: Необходимо корректировать программу субсидирования ставки по кредитам бизнесу

Программу субсидирования процентной ставки по действующим кредитам малому и среднему бизнесу придется корректировать, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, она не выгодна банкам. Также представитель кабмина рассказал о поддержке крупного бизнеса.

Заявления прозвучали в ходе совещания у президента РФ в видео-формате. Говоря о программе для малых и средних предпринимателях, Белоусов пояснил, что речь о переносе сроков уплаты долга на полгода и уплаты заемщиком одной трети ставки с возможностью ее капитализации.

- В этой программе формально участвуют 12 банков, но реально работают пока только три банка, - рассказал первый зампред кабмина. - Прежде всего, это ВТБ, Сбербанк и МСП Банк.

Он резюмировал, что программа идет "откровенно слабо". На 21 апреля поступило заявок всего на 3,8 млрд рублей, одобрена выдача на 3 млрд.

Объясняя причины низкой активности, Белоусов отметил, что эта программа дублирует кредитные каникулы. "Во-вторых, для банков эта программа не выгодна, поэтому они предлагают клиенту, как правило, тем, кто не попадает под кредитные каникулы, взамен свои кредитные продукты по реструктуризации", - добавил он.

С учетом этих обстоятельств эту программу и нужно будет корректировать, резюмировал представитель правительства.

Он также рассказал, что программа льготного кредитования крупных компаний стартует в РФ на следующей неделе, ее потенциальный объем - 1 триллион рублей. По словам Белоусова, это необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности.

Системообразующие предприятия по этой программе смогут претендовать на реструктуризации кредитов на 200 млрд руб., в шорт-листе 11 транспортных, 8 промышленных и 6 энергетических компаний.